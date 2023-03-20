相識多久才上床？何時發生性行為，是時機問題，還是關係問題？

要分辨男友和炮友，需要認清：他對你有興趣還是只對你的身體有興趣？

「兩個人相識到甚麼程度，才適合上床？有人說三個月，有人說至少一年，也有人認為應該是結婚後，你有甚麼看法？」這個大學畢業後工作了一年的女生，向我問了一個很多中學生都有問過的問題。

甚麼時候適合上床，跟甚麼時機適合入市買樓，同樣複雜難答，沒有一個標準答案可以放諸於任何處境及適合每一個人。

「我在交友app認識了一個男生，一個月前我們開始約見面，到現在見過四次。」她語調開始放慢地說：「第三次見面時，他主動拖我手、搭我肩，離開前又給我擁抱，身體接觸明顯比上兩次見面多。上次見面，他表示喜歡我，邀請我去他家，暗示想和我上床。」

「我們是否算是男女朋友的拍拖關係？」她問那男生。

「要決定能否一起，需要多些認識才可決定。」男生支吾以對後向她說：「Sex，其實也是一個彼此認識的過程。」

她的戀愛觀：先認識，進入戀愛，關係穩定後才考慮sex；他提出的進程：性是開始，繼而認識，再考慮是否戀愛？

她拒絕了他的邀請，沒有去他的家，自始他對她的主動接觸和對話回應開始減少。

「是否因為我拒絕他，令他對我疏遠和迴避？」她問我。

「被拒絕，當然沒有人會喜歡，但也得考慮拒絕的是甚麼？你曾向他表示好感，想感情關係有進一步發展，如果他同樣喜歡你，有意欲跟你發展感情，理應繼續主動接觸而非迴避。當你對身體界線有自己的想法，期望身體界線建基於感情關係上，他就立即減少和你接觸，究竟是誰拒絕誰？」我希望她明白，性可以在沒有感情下發生，愛卻必需由心而發。

做愛可以增加互相了解，這話未必是錯，但如果只憑做愛去認識一個人，關係必然單薄。或許，最終認識到的，只會是一個炮友，而非一個可以託付感情的男友。