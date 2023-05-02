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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

02/05/2023

情感伴侶VS床上伴侶：男人對關係愈認真，在床事上就愈保守？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　據說，現在找個上床的SP，容易過找個拖手的伴侶。

 

　　「和她一起時，會有點戰兢，擔心她怎樣看我？我知男生應該主動，但表現得太主動，經常約她，會擔心給她壓力。如果我約她，她拒絕，是否代表她對我沒有好感？如果她應約，是否代表她想和我發展？」年近三十的他，像一個中學生初次邂逅心儀對象，心情有點患得患失。

 

　　「你跟女生接觸的經驗不算少，為甚麼會如此忐忑？跟以往你認識的那些女生比較，這次的感覺有甚麼不同？」他曾在交友apps認識過不少女生，flirt女經驗不少，有三個更上過床。

 

　　「以前跟SP見面，目的大家都很清楚：上床。對方的為人怎樣？甚麼性格？從來不需要考慮。有時甚至希望自己給對方的印象不要太好太溫柔，避免對方沉船。」他不諱言曾經接觸過一個有夫之婦，跟她上過幾次床後，對方向他表達有離婚的想法，嚇得他不敢再見。

 

　　跟SP一起，他可以輕鬆肆無忌憚談論不同性交姿勢，對著當下的心儀對象，口舌卻緊張得像打了結。性的光譜很濶，可以是兩個人親密關係中連結和接觸，也可以是兩個人純粹交換體溫的性器官磨擦。

 

　　「跟SP見面，通常會到酒店。過去幾次跟她見面，都是在餐廳，有一次在戲院，還有一次去了半天博物館。」原來，愈在乎一個人，男人愈會保守，唯恐自己的唐突和猖狂嚇怕對方。

 

　　「男人大多是個色鬼，下半身主導，見到女人，就想到上床，不懂尊重女性。」曾經有女士這樣描述她對男人的印象。

 

　　原來，這世上的男人，不是全部不懂克制；至於克制與否，取決於那女生在他心中的分類和地位。

 

　　如果一個男人真的對她有意思，希望成為情感伴侶，很多時未必會太快邀請她上床。認識SP，上床很容易，也是唯一目的；找結婚對象，要思考的事情，複雜得多。

 

　　男人是否用情認真？是否渣男？是否食家？不是沒有分辨方法。

 

 

 

 

 

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