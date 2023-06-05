無性婚姻：有感情，性就變得不重要？親近對方的意欲不再，結果只剩下無盡失落感

性與愛，感情關係中缺一不可，除非已不再是男女伴侶關係。

「我不知道我還能忍耐多久？也不知道是否要堅持，以及為甚麼要堅持？我想過離婚，找一個願意碰我的男人。朋友勸我勿衝動，但是……不能接受自己丈夫不想親近自己，是衝動嗎？」她鼓起勇氣跟我分享內心掙扎。

「兩個人有感情的話，不一定需要做愛。」對於過去近兩年的無性婚姻，丈夫經常這樣回應她的不滿和投訴。他的回應表面上收效，因為她投訴的次數果真減少了，卻不知道沉默有時是死亡的先兆，所以我認為他應該擔心而非放心。

「婚姻關係應該愛與性兼備，為何要解說成兩者排斥？你真的想解決問題還是在逃避？」她腦海裡對他的質疑愈肯定，就愈不想說出來。

「你不想跟她做愛，還是連親近她的意欲也沒有？」有一次我跟她丈夫單獨見面時問他。伴侶性愛出現不尋常下滑，甚或歸零，通常有兩個原因：性功能障礙或婚姻情感消退，需要弄清問題的核心是身還是心？

他承認除了做愛，夫妻間的其他身體接觸（拖手和擁抱）也不多。當我想了解更多他對身體親密的想法時，他語氣隨即一轉的反問我：「性真的這麼重要嗎？」

性，除了是性器官接觸，也是親密關係的反映。心理學上認為，肢體語言比口頭語言的交流更加重要。身體動作愈多，反映對愛的渴望愈深切；適當的身體接觸，例如拖手、拍拍肩膊、擁抱等，會獲得一個人的好感。伴侶關係，更是如此。

「性愛及身體接觸，會將伴侶關係連結得更緊密。性絕非必要，但當愛一個人到某個程度，自然想與對方貼近和親近，那是家人和朋友難以取代的。」我對他說。

女人的身體充滿敏感神經，男人掌心的輕撫和觸碰，會令她觸動和感動。如果連親近對方的意欲也沒有，無性婚姻當然是理所當然；而且婚姻中流失的，將不只是性！