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性治療師手記
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05/06/2023

無性婚姻：有感情，性就變得不重要？親近對方的意欲不再，結果只剩下無盡失落感

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性與愛，感情關係中缺一不可，除非已不再是男女伴侶關係。

 

　　「我不知道我還能忍耐多久？也不知道是否要堅持，以及為甚麼要堅持？我想過離婚，找一個願意碰我的男人。朋友勸我勿衝動，但是……不能接受自己丈夫不想親近自己，是衝動嗎？」她鼓起勇氣跟我分享內心掙扎。

 

　　「兩個人有感情的話，不一定需要做愛。」對於過去近兩年的無性婚姻，丈夫經常這樣回應她的不滿和投訴。他的回應表面上收效，因為她投訴的次數果真減少了，卻不知道沉默有時是死亡的先兆，所以我認為他應該擔心而非放心。

 

　　「婚姻關係應該愛與性兼備，為何要解說成兩者排斥？你真的想解決問題還是在逃避？」她腦海裡對他的質疑愈肯定，就愈不想說出來。

 

　　「你不想跟她做愛，還是連親近她的意欲也沒有？」有一次我跟她丈夫單獨見面時問他。伴侶性愛出現不尋常下滑，甚或歸零，通常有兩個原因：性功能障礙或婚姻情感消退，需要弄清問題的核心是身還是心？

 

　　他承認除了做愛，夫妻間的其他身體接觸（拖手和擁抱）也不多。當我想了解更多他對身體親密的想法時，他語氣隨即一轉的反問我：「性真的這麼重要嗎？」

 

　　性，除了是性器官接觸，也是親密關係的反映。心理學上認為，肢體語言比口頭語言的交流更加重要。身體動作愈多，反映對愛的渴望愈深切；適當的身體接觸，例如拖手、拍拍肩膊、擁抱等，會獲得一個人的好感。伴侶關係，更是如此。

 

　　「性愛及身體接觸，會將伴侶關係連結得更緊密。性絕非必要，但當愛一個人到某個程度，自然想與對方貼近和親近，那是家人和朋友難以取代的。」我對他說。

 

　　女人的身體充滿敏感神經，男人掌心的輕撫和觸碰，會令她觸動和感動。如果連親近對方的意欲也沒有，無性婚姻當然是理所當然；而且婚姻中流失的，將不只是性！

 

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