婚姻中得不到性滿足，便在交友App尋求慰藉？究竟是對愛的渴望，還是對不愛的報復？

將女人粗疏標籤為感情動物，跟將男人狹隘定義為下半身動物，同樣會過分簡化情性關係的複雜性。

「我不介意在性行為上主動，只是不能接受當我作主動時，他表現出一副冷漠面孔。我們的性生活，像是他在應酬我、我在被施捨。」她指近一年與丈夫的性生活，無論是次數及質素，都在下滑。

「我提出做愛，他常借疲倦推搪；即使配合做，他只會動也不動的躺在床上。我撫摸他直至他下面勃起，就坐在他上面進行性交。」她自嘲與丈夫的性生活是「自編、自導、自演」，恥辱與憤怒蓋過快感與滿足。

自主追求婚姻性滿足，她的觀念本是十分正確；但另一方面，她又隱隱覺得，如果自己過分強調性行為和性滿足的重要性，跟傳統描繪女人應該重情與重愛的形象，極度相違。思想與感受的拉扯，令她面對性生活不如預期時，有一種難以言明、言難由衷的張力。

表面平靜地將問題擱在一旁，有時會給關係埋下更多地雷。

「我在交友App認識了一位男士，他約我見面，我應否應約？」話題突然一轉，她提及在交友網站認識了一位男士：他健談、隨和與細心。當談及那男士的熱情，丈夫對自己冷漠的感覺就愈是強化。言談間，她有點弄不清，自己是對愛的渴望，還是對不愛的報復？情性關係的角力，總是一半危險一半情。

「如果你跟丈夫在情與性上沒有現時的疏遠，你會跟那男網友見面嗎？」我問她。

「應該不會，甚至我不會玩交友App。」她漸漸明白自己的狀況：當婚姻危機沒有處理，就很有可能轉化成婚外情問題。

「你的掙扎，似乎不在於是否應男網友的約，而是在婚姻關係中有很多未平復的事和情緒。」我希望她能掌握問題的核心不在婚外，而在婚內。

在感情中找不到被重視，可能會不由自主的想到填補和報復，而報復式的填補，常常會透過另一段關係去完成。



