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性治療師手記
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26/06/2023

後戲是下次的前奏！完事後的擁抱輕吻，能大大提升性事滿足度？

#兩性關係 #兩性 #做愛 #Sex Tips #前戲 #性事 #情感 #後戲
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性交與做愛的分別：前者是兩個性器官交合，後者是兩個人透過身體接觸帶來情感滿足。

 

　　「我知道前戲可以給女人warm-up，增加分泌，減少痛的機會，幫助她們享受性愛。其實，前戲要做多久才足夠？」結婚沒半年的他，婚前搜集了不少「美滿性生活」資訊，但始終是理論多於經驗。

 

　　「每個人需要不同，前戲時間沒有一定標準，但有參考數據指：一般女士需要12至15分鐘，由非敏感部位到敏感部位的接觸，身體反應及性器官出現變化，心理逐漸放鬆，才進入興奮狀態。」我繼續對他說：「但是，做愛不只是前戲與陰道性交，還有一部份很重要：後戲。」

 

　　「後戲？完事後還要繼續……已經很倦，不容易吧！」他與不少男士一樣有相似的理解，認為陰道性交中射精就是完事，忽略了後戲的重要。

 

　　「那在乎你看做愛的重點是甚麼？是我還是我們？是個人性慾滿足還是雙方性關係和感覺的滿足？」我向他指出，做愛的mind-set比skill-set重要。

 

　　曾經有調查指，性行為射精後，有32%男士會抽煙或找東西吃，17%直接入睡，14%離床上廁所，9%去洗澡；換言之，最少72%男士，沒有進行後戲。

 

　　完事，是完了性交還是完了做愛？射精後還要繼續，目的是甚麼？要做甚麼？

 

　　性高潮後，大腦會分泌腦內啡，釋放催產素，令人放鬆，容易與對方產生感情連結。如果充份利用這身體反應，兩人感情會更好。對女士來說，好的性經驗和愉悅感覺，會增加對做愛的憧憬。後戲，是下次做愛的前奏。

 

　　至於時間分配，我提供了一個3-2-2的比例給他參考：如果前戲時間約12-15分鐘，陰道性交及後戲時間可分別約8-10分鐘。後戲不需要很大體力勞動：擁抱對方在懷裏；輕撫對方手臂、耳背、頸項、背部、臀部；輕吻對方前額、臉部、嘴唇；給對方蓋好被子；一起來個溫水浴；給對方一些稱讚或溫柔說話……讓她感到你不是只顧自己吃飽，還重視她的感受。

 

　　「前戲熱身，後戲窩心；後戲做得好，提高上床率。」聽了我的形容，他哈哈聲的笑了出來。

 

 

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