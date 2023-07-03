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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

03/07/2023

婚姻的界線：不離婚、不分開，卻容許第三者存在？「開放式關係」是好是壞？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　「只要雙方有協議，就可以互相解放，不要總讓人只吃一塊肉、只喝一種水。若是這樣，誰都會膩味。」已婚十年的他，跟我分享在網絡上看到關於「開放式關係」的一句話。

 

　　「愛不是佔有一個人，如果婚姻中可以多點選擇，人生應該會更有色彩。」對於開放式感情，他作了一點補充。

 

　　開放式關係是一種不排他的人際親密關係，在這種關係中，雙方願意保持戀愛、伴侶或婚姻關係，但又不受主流單一伴侶的限制，接受或容許雙方或其中一方與第三者發生浪漫關係或性關係。

 

　　「你覺得現在的婚姻關係已經滿足不了你的需要？」我問他。

 

　　「那又不是，不過……兩個人一起生活得久，感覺一定會變得平淡。如果感情生活可以多點彈性，或許有更充實的感覺。」他認為感覺變淡，人就會乾涸，給自己滋潤一下，有助維繫感情。

 

　　近來，聽過不少人將「愛不是佔有」的論點，套進婚姻關係中：若伴侶不能滿足自己需要，如果可以透過他人填補，當需要被滿足後，對伴侶的不滿度會降低，減少了婚姻中的磨擦和衝突，有助維持感情。

 

　　以前，配偶之外有其他伴侶，是一個problem；現在，配偶之外有其他伴侶，是一個solution。

 

　　「你跟太太談過你對感情的看法嗎？」我問他。

 

　　「我知道她對感情的專一很執著，她不會同意我的看法。」他清晰指出，他的「愛情不是佔有」觀點，與太太「愛情是排他」的看法，截然不同。

 

　　甚麼是佔有？甚麼是排他？感情關係永遠是一個Me and We之間的平衡。

 

　　一個真正在乎你的人，對你是有佔有慾的。不是佔有你的全部，只是想佔有你生活中一個重要部份，一個獨一無二的部份。她會允許你應酬很多朋友，卻容不下你應酬一個跟她相似、會取代她的朋友。只要有那一個人，對方就會有一種強烈被威脅、被抛棄的感覺。

 

　　愛情，不需要無時無刻在對方身邊，卻需要有種無可取代的感覺。

 

 

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