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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

31/07/2023

婚後感情愈走愈遠，是對方變心，還是問題出於自己身上？感情沒有無緣無故的親密與「親陌」

#婚姻 #出軌 #兩性關係 #性生活 #兩性 #Love Philosophy #Her Secret #變心
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    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　「無諗過我哋嘅關係會搞成咁！」這是他對婚姻關係的慨嘆。

 

　　「無諗過」，是一直察覺不到問題，還是意識到問題而不置可否，直至危機出現才驚覺其嚴重性？

 

　　「我覺得太太跟那男同事嘅接觸，已經不止同事關係，但我沒證據證明佢出軌。」他近來留意到太太和一位男同事經常傾談私訊，引起了他內心疑惑。

 

　　「同事之間合得嚟，傾多幾句囉！」太太給他的回應，他覺得是敷衍，平息不了他內心擔心，尤其他覺得太太近來在家說話比前少，兩個人感情距離像闊了。

 

　　他腦海經常問：她是否已經變心？我應否跟她對質？愈是心煩，他愈想盡快找到應對方法。

 

　　如果感情沒有無緣無故的「親密」，同樣也沒有無緣無故的「親陌」。我建議他思考怎樣做（How）之前，要明白問題是甚麼（What）？

 

　　回顧與太太的相處，他回憶起以下片段：

 

　　1）　太太曾經埋怨他近來少了陪伴她的時間，對於太太要求，他曾這樣回應：「唔使做咩！辭咗份工返嚟陪你好唔好！」

 

　　當他覺得像被投訴，會不自覺地啟動了過度的自我保護機制，不認為自己有問題之餘，會反指對方不合理，令對方停止抱怨。自此，太太的「投訴」果然少了。

 

　　我跟他說：有情感需要想找人傾談陪伴，是正常還是不合理？問題的焦點，是行為還是對象？

 

　　2）　太太曾經提過生育，有時會主動提出性行為，但他一直回應「遲啲睇下點」，一個說了卻又像拒絕跟你說下去的回應。究竟，「遲啲睇下點」是他對生育的想法還是對性的想法，連他自己也弄不清。自此，太太的提問果真少了，兩個人的性行為也都少了。

 

　　他開始想：當她在性生活和期望生育都感到失望，會不會找……原本覺得是少了煩惱的事，他開始愈想愈驚。

 

　　他漸漸明白不是她抱怨太多，而是自己給她太少，也知道現時最需要做的（How），不是要去證明太太是否已經變心，以及要在不忠的議題上跟她對質。

 

 

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