Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

07/08/2023

感情轉淡就要出軌？當與第三者的關係也變淡，是否又要再出軌、尋找另一寄託？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　感情世界裏，很多人都會想：怎樣找一個對的人？卻少有人去思考：自己怎樣成為一個對的人？

 

　　「是否所有感情關係都會隨著日子久了必然變淡？如果感情一定會變淡，是否意味沒有一段關係可以持久？」曾經聽過很多已婚者有類似提問，不過今天提出這問題的他，不僅已婚，還同時有婚外情。他跟我描述的「感情變淡」，不是指婚姻，而是與第三者的關係。

 

　　「我承認現在我對這段感情的投入感，跟以往不同。」他呼了口氣說：「可能她也覺得我對她的態度有轉變，近來她主動call我及message我的次數比以往多，我開始感到……有點壓力。」壓力，是由於兩個原因：1) 太多聯絡會令出軌的秘密容易被揭穿；2) 跟一個感覺變淡的人有更多接觸，有違自己意欲。

 

　　「是否應該慢慢跟她疏遠，令她覺得我們的關係走不下去？」他想用「以退為進」的方法處理這段婚外情。

 

　　以前覺得婚姻關係轉淡，他開始有婚外情；現在與第三者關係轉淡，是否要找第四、第五者？我隱約看到他的感情法則：無論是婚內或婚外，有Feel時，他會主動進取；意欲下跌時，他會疏遠閃避，尋找另一寄託。

 

　　「面對你的疏遠，先不說她的感受和反應怎樣；假若一切過程如你所想，對方接受你『變』了，然後知難而退。當壓力解除後，你可會有甚麼轉變？你對待感情或婚姻關係的態度會有不同嗎？」我問他。

 

　　「別人可能覺得我是渣男。」他沒有正面回答我問題，卻又像有點在自我檢視。

 

　　甚麼是渣男？每個人的標準或許不一樣，但我相信，成為渣男與否，是一個選擇。

 

　　「你對這個『別人視你為渣男』的自己，有甚麼感覺？」我的追問帶來了他的沉默。沉默，是反思還是閃避，也是一個選擇。

 

　　結束了婚外情，不等如會珍惜婚姻；為感情作了決定，不等如懂得尊重感情。有些所謂愛情問題，核心不在於愛情，而是一個怎樣的人去處理愛情。

 

 

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