Me Time VS We Time：以Me Time方法避免衝突，夫妻關係真的能變好嗎？

婚姻關係中的夫婦衝突，像炒菜時的鑊鏟與鑊邊，沒有可能不碰撞。

「我覺得近來與太太的相處情況有些改善，起碼大家的拗撬和爭吵次數比以前減少。」他承認自己是個很怕面對衝突的人，當覺得跟太太磨擦的情況減少，他內心多一了份輕鬆自在。

「我現在多了Me Time時間，逢星期日及假期，會自己出去釣魚。可能是因為我多了時間放空，自己心情輕鬆之餘，兩個人見面時間少了，爭吵時間也隨之減少。」他以爭吵時間及次數作為量度關係的KPI。

他曾經提及，太太其中一個不滿是覺得他對家庭參與、對她的關心程度，相比初婚時，一直下降。明明是太太不滿We Time不足，他卻以增加Me Time去解決。聽過他處理衝突的「秘訣」，我由先前為他開心轉為擔心，因為他的應對方法，有點像小學時聽過的「掩耳盜鈴」故事。

「太太的情況，是否真的如你說，因為大家見面少了，她的心情也改善了？」我問他。

「我沒有正面問過她，不過……兩個人爭吵少了，應該會……會輕鬆點吧，不是嗎？」他的說話語氣開始有點不肯定。

「有時婚姻關係最令人擔心的，不是兩人有太多衝突，而是兩人不再有衝突。當對伴侶的行徑沒甚反應，又或已經不再牽動情緒時，那才是最值得擔心的事。」我希望他留意，當衝突原因不曾解決，過往表達的不滿現在不再聽到，未必是值得欣喜和放心的事。

有時，男人會有像小孩般的簡單和任性，尤其在他認為是最可信的女人面前，總覺很多問題總是沒大不了。即使覺得有問題，也會像小孩一般，問題由母親來扛。所以很多太太常會有一種感覺，身邊那個男人，總是像長不大。

很多關係的破裂，常是因為小衝突不斷累積，到一發不可收拾時，才後悔當初的任性，但在這世上，沒有人有責任給你無止境的包容。有些行為過錯，加上時機錯過，就會成為抱憾。