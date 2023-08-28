丈夫的另類嗜好：偷拍和儲模型的最大分別，是將人變成了「物體」

拍照與偷拍其中一個分別，是前者講求美感，後者捕捉性感。

「這是否變態？要是給別人知道，後果會怎樣？已經是成年人，為甚麼仍像小朋友做事不理後果？早知他這麼變態，我就不會跟他結婚！」她在輔導室內向他連珠發炮，只見他的頭愈垂愈低。

日前，她在他的手機和電腦發現大量女士照片，拍攝地點大部份在街上、地鐵站及商場內。

「還以為你因為疲倦，所以不想做愛，原來你只是用了其他方法找滿足。」她將他的偷拍行為與婚姻性生活結合，開始建構出一幅圖畫：他從偷拍找到性滿足，所以對自己的性趣大減。

「我有提醒自己離遠拍攝，而且拍的照片都是整個人，跟那些偷拍裙底的猥瑣照片不一樣。」經過被一輪轟炸，他以微弱的聲線給自己辯解。

「有否透過這些照片用作為刺激性慾和自慰？」我問他。

「間中……間中有，不過情況不多。儲存起來的照片，有些會間中看看，有很多看過一次後不曾再看，情況有點像我兒時集郵及儲模型。」他認為收集偷拍的照片，跟兒時集郵、儲模型的興趣嗜好相若。

「你曾否將這嗜好、興趣向別人提及和分享？」我再問他。

「沒有！因為別人一定不會接納和覺得我變態。」他漸漸聽到自己的內心，原來隱藏著一股不可告人的羞恥感，跟兒時集郵而體會的喜悅並不一樣。

他認為離遠偷拍的嚴重性及不上偷拍裙底照，但兩者相同之處，是同樣剝奪了被偷拍者的知情同意權利，潛越了人與人間的尊重和界線。或許因為將人由subject（主體）視為object（物體），他就視人等同郵票和模型，有百分百控制權，亦無需考慮被收集「物體」的感受。

是否純是收集物品的興趣？是否只是個人嗜好而不是婚姻關係問題？對待物件的態度是否與對待人都一樣？偷拍問題的焦點不在於「拍」和「集」，而在於「偷」，以及是否懂得以「人」的角度去對待人。