Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

28/08/2023

丈夫的另類嗜好：偷拍和儲模型的最大分別，是將人變成了「物體」

#婚姻 #兩性關係 #模型 #性治療師 #兩性 #性治療 #Love Philosophy #偷拍 #集郵
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　拍照與偷拍其中一個分別，是前者講求美感，後者捕捉性感。

 

　　「這是否變態？要是給別人知道，後果會怎樣？已經是成年人，為甚麼仍像小朋友做事不理後果？早知他這麼變態，我就不會跟他結婚！」她在輔導室內向他連珠發炮，只見他的頭愈垂愈低。

 

　　日前，她在他的手機和電腦發現大量女士照片，拍攝地點大部份在街上、地鐵站及商場內。

 

　　「還以為你因為疲倦，所以不想做愛，原來你只是用了其他方法找滿足。」她將他的偷拍行為與婚姻性生活結合，開始建構出一幅圖畫：他從偷拍找到性滿足，所以對自己的性趣大減。

 

　　「我有提醒自己離遠拍攝，而且拍的照片都是整個人，跟那些偷拍裙底的猥瑣照片不一樣。」經過被一輪轟炸，他以微弱的聲線給自己辯解。

 

　　「有否透過這些照片用作為刺激性慾和自慰？」我問他。

 

　　「間中……間中有，不過情況不多。儲存起來的照片，有些會間中看看，有很多看過一次後不曾再看，情況有點像我兒時集郵及儲模型。」他認為收集偷拍的照片，跟兒時集郵、儲模型的興趣嗜好相若。

 

　　「你曾否將這嗜好、興趣向別人提及和分享？」我再問他。

 

　　「沒有！因為別人一定不會接納和覺得我變態。」他漸漸聽到自己的內心，原來隱藏著一股不可告人的羞恥感，跟兒時集郵而體會的喜悅並不一樣。

 

　　 他認為離遠偷拍的嚴重性及不上偷拍裙底照，但兩者相同之處，是同樣剝奪了被偷拍者的知情同意權利，潛越了人與人間的尊重和界線。或許因為將人由subject（主體）視為object（物體），他就視人等同郵票和模型，有百分百控制權，亦無需考慮被收集「物體」的感受。

 

　　是否純是收集物品的興趣？是否只是個人嗜好而不是婚姻關係問題？對待物件的態度是否與對待人都一樣？偷拍問題的焦點不在於「拍」和「集」，而在於「偷」，以及是否懂得以「人」的角度去對待人。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#婚姻 #兩性關係 #模型 #性治療師 #兩性 #性治療 #Love Philosophy #偷拍 #集郵
More on Sex & Love

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【萬勿錯過】陶冬看「2023年：政策轉變之年」— 足本重溫

【港古仔】臨近鬼節一定係聽鬼故！知名音樂人因葵帶你北角靈異遊~ 竟然意外捕捉詭異女聲！？

【etnet chill賞你】賞「置富Malls x Messy Desk 快樂伴隨便攜袋」

etnet.com.hk