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性治療師手記
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04/09/2023

嫖妓被太太識破？有愛卻不能一起生活下去，最終只落得分開收場

#婚姻 #出軌 #兩性關係 #離婚 #兩性 #Love Philosophy #嫖妓
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　婚姻有兩種情況，同樣令人惋惜：1）不愛卻要跟方一起生活；2）有愛卻不能一起生活下去。

 

　　「甚麼是愛？」他在輔導室內問了一個哲學家都解答不到的問題。已婚四年的他表示，如果不是面對當下困境，他未必會思考這問題。

 

　　他與太太都是專業人士，是被人羡慕的一對。身為太太的她，曾認為能遇上自己的right person，是一個確幸，但一年前才發現，自己的所謂愛，是將「誤解」視為「了解」。

 

　　「我明白任何女人都不會接受自己的丈夫嫖妓，所以我很多謝她在過去一年對我幫助。當她發現我的壞習慣，除了憤怒和眼淚，她花了很多時間幫我控制這壞習慣。」他婚前已經開始有嫖妓行為，一年前被太太發現。

 

　　「被背叛，她理應情緒失控，對我破口大罵，但見她很努力控捺情緒，為我找不同的治療，令我內心有兩種感覺：感到她的愛與付出，同時又覺得很慚愧。」他指自己的改變決心，大半是來自太太對他的付出。他曾經有過「性愛分拆」的想法，認為婚外性行為不等如對配偶不愛，但是自辯還是自欺，靜下來時，還是能夠分辯。

 

　　經過近一年治療，當他自信認為壞習慣已經改善，嫖妓行為能夠控制，太太有一晚突然向他表示：要離婚。

 

　　既然他已改過，為何不給大家重建關係的機會？

 

　　他太太分享持續了幾個月的掙扎：「過去我對他的愛，很多是『對他不了解』的部份，但畢竟夫妻一場，我也想他的情況有改善，但這又不等如因為他改善了，我可以繼續愛下去。」以前看不清，她可以去愛；現在看得清，卻要離開他。愛情有時很弔詭：想了解自己所愛的人，但當徹底了解他，卻又愛不下去。

 

　　很多人以為女人因為重視感情，所以會屈服於愛，但大多數女人最後還是會懂得，缺乏坦誠的愛，愈深，只會愈磨人。

 

　　當傷心大於不甘，離開，會痛一會；當不甘大於傷心，留下，會痛一世。

 

 

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