關於出軌：被最信任的人背叛，能容易的說走就走嗎？

被最信任的人背叛，像被人在心口上刺刀，那刀鋒利得令人不停淌血。

「從來沒想過他會這樣！過去兩年他所做所說，都是在演戲，全部都是假的，……」自從三個月前發現丈夫出軌，每當談及自己情況，她都欲言又止的想說又沒說下去。

她以往給人印象是開朗熱情，但面對被最親密及信任的人背叛，整個人變得憔悴抑鬱，朋友見到她的情況十分擔心，紛紛給她支持安慰。

「變了心的男人，不要也吧！不忠的男人，不值得為他傷心。」有一個閠密對她說。

「既然是他傷害你，應該立即『斬纜』。當他不顧你感受，你更加要照顧自己。」另一密友說。

兩位密友給她的安慰，似乎有同一邏輯：不值得為變了心、背叛自己的男人傷心，盡快離開受傷處是保護自己、減低傷害的方法。她明白兩位好友關心，所以她會有意識的克制自己情緒，減少她們的擔心。受傷者要兼顧別人負荷過重，是對好友體諒，也是對自己苛刻。

面對伴侶出軌的人思前想後常會發現，抉擇不外乎三個：離開對方、重建關係、繼續拖拉。但背叛給人傷害的深度和闊度，遠不是簡單說句離開或留下就能解決。被背叛者最感困惑的，不是覺得別人難以理解自己，而是搞不清自己想怎樣、做甚麼？所以只能讓自己在各種情緒之間來回搖擺。這種失控卻又難以迴避的患得患失感覺，往往最令人折騰。

正因為背叛的傷害很深，所以大部份人不能接受伴侶出軌；也因為出軌的打擊面很闊，所以即使不能接受伴侶出軌，卻不等於可以容易的說走就走。

「眼淚，有時比說話更能反映傷心，既然傷心是麼真實，就讓自己呈現這真實吧！人有時無法從痛苦走出來，不是因為他們不想走出來，而是太急於逼自己走出來。」我話剛說完，她淚如潰堤，這是她三個月以來，首次在別人面前哭得那麼徹底。

面對創傷，容許自己傷心是第一步。