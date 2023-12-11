Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

11/12/2023

關於分手：「為了將來」、「尊重你決定」，面對分離只懂逃避，是一種感情軟對抗？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愛的開始，是他看她，她看他。到了後來，卻變成她看他，他避她。

 

    「究竟是他因為忙，所以沒有時間跟我相處，還是因為他想迴避我，所以令自己很忙？」據說，忙碌是當今最普遍的感情殺手，起初她也以此作為自己婚姻觸礁的解釋，及後覺得這個「阿媽都是女人」的道理，不足以梳理自己內心的混雜和凌亂。

 

　　為了不想重覆父母關係疏離的故事，她一直提醒自己要重視和留意對方需要，生活上多作主動，不要讓伴侶感到被冷落，但男人有時會將這份情懷逆向理解為被盯緊，當目光專注於他身上，會燙熱得令他慌張。

 

　　四年前，她感覺兩人之間多了距離、少了親近，開始觸發她內心的忐忑。

 

　　「工作很忙，我也沒辦法，現在辛苦一點都是希望將來生活可以舒適一點。」丈夫通常會這樣回應她的訴求。她亦以「現在辛苦換取將來幸福」的想法作自我安慰。於是，她認為他專心、他認為她舒適，結果是兩人都錯了。

 

　　渴望伴侶親密，本身沒有錯，但她漸漸有一種感覺，對著他即使提出「假期一起逛逛街」這樣一個卑微的要求，都感到是一個欠缺體諒的不恰當建議。兩人相處，他覺得有壓力、想迴避，她覺得被輕視、遭嫌棄。原來，「先苦」不一定「後甜」，「為了將來」卻會輸掉將來。

 

　　「我繼續沉默不說，我們只會如常各自地生活，兩個人的感情會被『陰乾』。如果我表達不滿，他會一臉無奈的繼續說對不起。我只是想大家開心在一起，不是要他說對不起。」面對他的軟對抗，她在感情上愈付出心力，愈感到乏力。

 

　　「如果你認為分開較適合你，我會尊重你的決定。」這是丈夫令她最傷心的說話。

 

　　「感情去到這關頭，繼續一起還是分開，難道他沒有自己的想法和立場？還是對這關係，他已經覺得可有可無？抑或，他的心其實早已離開，只是等我開口？」她有點怒氣地說。

 

　　感情令人隱晦難明，是因為腦海裡有太多難以理清的問題，但感受裡卻又若隱若現似的看到了答案。

 

 

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