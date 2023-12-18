需要性教育的不只年輕人！從AV情節學習的技巧，能和現實相提並論嗎？

因為不愛而不想做愛，這情況十分普遍；因為愛卻不能成功做愛，為數也不少。

「其實是甚麼地方出了錯？」他帶著尷尬的語氣問我。

他指的出錯，是弄不清甚麼原因，導致結婚年半以來，一直未能跟太太成功進行陰道性交。在他心目中，性是自然的事，想做就應該做到，但當這自然的事不能理所當然地發生，他當然認為自己有問題。

做了身體檢查，要檢驗的都驗了，醫生指一切正常，令他更加覺得自己不正常，因為如果是健康出了毛病，起碼能夠知道因由所在，不會弄得不明不白。

「看AV時自慰，我那裡是可以勃起的，但當與太太進行性行為，就做不到。」面對勃起困難的男人之痛，他開始感到這男之人痛漸漸轉化成男人之怕：害怕跟太太有身體接觸，害怕身體接觸會延伸為性行為，害怕進行性行為時又再失敗。

「那時熄了燈，只覺得她雙腿繃得很緊，我嘗試進入時，聽到她『喔唷』的叫痛聲，然後感覺她下身縮了一下。當時我在想，應該繼續嗎？如果繼續做，她又痛，甚麼辦？那個晚上，我們沒有做。」他跟我分享他們的第一次，雖然是年半之前，記憶仍然十分深刻。

「之後，我們再有嘗試，但情況相似，她身軀依然繃緊，也令我緊張起來。有時仍未開始撫摸，已經想到如果她又痛甚麼辦？」她的身軀繃緊開始變成他的心理緊張，他漸漸發現那話兒不受控制，想硬卻硬不起來。愈擔心表現欠佳，就愈硬不起；愈硬不起，焦慮就愈大，他開始墮進Performance Anxiety的惡性循環中。

「有沒有甚麼方法令我可以成功做到？」他問。

男與女一樣，要引發性興奮，想性器官有反應，放鬆和愉悅感覺是先決條件。逼自己做一件自己認定為做不來的事，只會增加焦慮和擔心，結果會適得其反。最能夠體會輕鬆愉悅的途徑是前戲，所以焦點應先放在兩人的身體反應和感受，而不是陰莖與陰道。

談及前戲，他提及太太上胸及下體的三點，以及再沒有以及，因為他看過的AV情節中沒有提及。

望著在輔導室內的他，腦海裡跳出了一句話：需要性教育的，不只是學生和年輕人。