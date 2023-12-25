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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

25/12/2023

出軌過後保留第三者贈送的禮物就是睹物思人？怎樣才是真正的放下？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　關係可以說完就完，感覺卻不會說走就走。

 

　　「自從我向你承諾跟她分手，電話內的資料及以前的對話訊息都全部刪掉，幾個月來一直沒有再跟她聯絡，每天的起居行踪你也知道，為何你仍然不放心？你經常舊事從提，放不下以往的事，對大家都沒有好處。」自從終止婚外情，也沒有再跟第三者接觸，他認為自己遵守了承諾，但覺得太太總是放不下，對他仍有懷疑。

 

　　感情路上，可以輕鬆向前行，甜蜜愉快，誰人不想？只因有重擔於心，被墜得步履沉重。

 

　　「如果說我放不下，那你是否也應該先自問，是否已經放下？你聲稱跟她繼絕關係，卻仍然惦念著她。」太太開始有點怒氣說：「我說了數次，不想在家裡有她給你的東西，但你偏要keep住，還說物件只是死物，不代表對她還有感情。」

 

　　第三者曾經送他一隻手錶，他一直保留至今。太太覺得他思人所以想睹物，即使他真的沒有再與第三者接觸，內心仍然是念著那段情，沒有真的放下。他承認自己出軌是錯，答應改過，但太太經常舊事重提，過於敏感，連一件死物也呷醋，是因為未放下。

 

　　放下，很多人都會說，但未必所有人都懂，也不容易做到。感情上曾經被背叛的人，如何放下？出軌者如何伴著情感被他所傷的人放下？

 

　　放下，可令內心放輕自在，讓人有更多空間去探索；放下，也可以是知道自己內心在追尋有價值的東西，從而因應熟輕熟重而行。放下，是個心境，也是個選擇。

 

　　「曾經受傷的人真的會特別敏感，只因害怕再受傷，有時會敏感得連她自己都覺得不舒服，周邊的人也不自在。如果她現在的內心是恐懼，你會如何對待她的恐懼？」我問他。

 

　　放下，不是一個開關按鈕，恐懼更是身不由己，但他是否願進入太太的內心，回應她的需要，是一個選擇。一個手錶、一個伴侶；自己的立場，對方的需要；對他來說，都是一個需要面對的選擇。

 

　　愛情，除了要討對方歡心，還要走進對方內心世界。女人特別敏感，有時是因為男人的忽略。

 

 

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