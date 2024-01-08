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08/01/2024

出軌過後重建性親密：次數愈多愈大壓力？缺乏信任的性生活，只是一種折磨

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　出軌之後，夫妻修補關係有兩大範疇需要重建：信任和親密。

 

　　「我知道性是重要一部份，但男人總是喜歡年輕樣靚身材好，而我畢竟已經中年，無辦法跟年輕女生比較。」她認為男人是視覺主導的下半身動物，所以即使想重建與丈夫的性親密，卻覺得有點身不從願。

 

　　她看過丈夫以前那個小三的一張相片，對她有兩個印象：年青及身材好。所謂身材好，是上圍比她大。

 

　　在我面前的這位太太，斯文端莊、樣貌娟好，以中年女士來說，她的皮膚儀容身段保持得很好，外貌比真實年齡年輕，但她偏偏對自己的吸引力充滿懷疑。即使丈夫已經終止婚外情，想重建婚姻，她卻懷疑自己是否有能力留得住視覺主導的下半身動物在自己身邊。

 

　　不相信自己有吸引他的質素，於是她轉移以次數作補救。

 

　　「在性生活上我比以前多了主動，我跟他現時每星期做愛三次，如果那星期有假期，次數還會多點。」對於做愛，她真的比以前著意，而且很努力去改變。

 

　　「做愛過程中，你的感覺怎樣？」我問她。

 

　　「感覺有點複雜。起初有點開心，但漸漸我愈來愈留意他的反應和表現，我會留意他那裏的硬度，還有他有沒有射精。」她坦然會留意他的陰莖表現多於大家有沒有快感。

 

　　在她心目中，射精代表一個男人做愛興奮的高點，如果他跟自己做愛每次都有極大興奮，才證明他仍享受跟自己做愛，也間接反映自己吸引力仍在。

 

　　丈夫曾經表示不一定需要做得那麼頻密，換來是她對自身年齡及身材的自貶，以及對他埋怨和質疑。帶著贖罪感的丈夫，為令她少點懷疑、多點安心，即使意欲不高，身感疲倦，也得全力以赴「交功課」。

 

　　她留意他的陰莖，他知道她留意他的陰莖，她也知道他知道她留意他的陰莖。她會拖長做愛時間，直至他射精；他擔心如果射不出，做愛時間會愈來愈長，次數愈來愈多，兩人漸漸建立了一套「驚沒有射精」的做愛模式。

 

　　有兩個問題我希望她去想想：

 

　　1）    如果丈夫單純以年輕及大胸女生為首要考慮，他理應不會放棄那女生。他決定修補婚姻的原因是甚麼？

 

　　2）    現在的性愛方式，對於她想重尋性親密和性滿足的期望，是相乎還是相違？

 

　　經驗不到親密，只在互相懲罰，做愛對他們來說，都是一種折磨。

 

 

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