熟男的最後探戈？曖昧和婚外情的距離，可能只是一步之遙

據說，男人有兩個階段最易出現婚外情：1）太太在懷孕及產後的時間；2）年近五十的熟男時期。前者是太太專注力放於懷孕胎兒及照顧嬰孩，因而覺得自己被忽略；後者是在垂暮之年到來前的最後深戈，感受自己仍有吸引力和被重視的色彩。

「近來留意到你傾電話，有時聲音特別溫柔，對方是不是女生？」太太有次問他。

「我不覺得有甚麼不同，可能天氣乾燥，喉嚨有點沙啞，說話時細聲一點而已。」他十分鎮定的回答。

「你近來是否經常跟一個女生傾偈？」有一天太太又突然問她。

他有點膽顫的回答：「那是公司的同事，近來經常跟她合作，因此傾談時間較多。」他不敢猜度太太有否看過他的WhatsApp對話紀錄，一心只想盡快平息她的揣測。

「希望你記得自己是有婦之夫，即使你對別人沒興趣，也不要讓人對你的感情有誤解。」太太對她說。

怎樣大方的女士，也容不下自己伴侶的心分給另一個女人。太太雖然冷靜，沒有大吵大鬧，仍掩飾不了內心的不安和憤怒，連續幾天在他面前「黑面」。

「太太是否認為我出軌？」他問我。

「重點不是太太是否覺得你出軌，而是你是否有出軌？」我對他說。

他承認對那女同事有好感，她對自己也很nice，大家傾談時很輕鬆舒服。

「我沒有想過要出軌。」他以「幾enjoy」來形容雙方關係，跟她有單獨吃飯，卻沒作過任何不該有的身體接觸。

「那你更加要想想，特別是當一個已婚者面對一段有點曖昧的關係。男人可以拒絕女人，但很難拒絕喜歡自己的人。」我對他說。

曖昧，是一個「友達以上，戀人未滿」狀況，帶著微微的甜和隱隱的滿足，即使已婚，仍是會心跳快半拍，且驚又喜。曖昧找上門，反映自己仍有市場、仍有吸引力。曖昧與出軌，有時是一步之遙。

「我應該怎樣做？」他開始承認自己的內心不是如口所說的「沒甚麼」。

「那就要看你想滿足自己的慾望還是想保護自己的婚姻。」我對他說。

曖昧是一個雙向的互動，如果一方沒有意思，當對方釋出好感時，他就會迴避。迴避，不是因為不喜歡，而是有另一段關係更值得珍惜和需要保護。