情人節送上黑色玫瑰，打算突顯心思卻失敗收場？愛情的定義，你選擇哪一個？

如果愛情可以用理性和邏輯作解釋和推斷，世界上受委屈及雀躍的人都會同時減少。所以，即使很多人對愛情都下過不同的定義，仍然有人將愛情喻為鬼魂，都是聽過的人多，見過的人少。

愛情，一千個人可以有一千個定義。

日前，他跟我談及近來的戀情，適逢情人節臨近，閒聊間我問他：「甚麼是愛情？」

「愛情，要好小心。」他煞有介事的提及上次情人節的經歷。

鮮花與禮物，幾乎是情人節的指定動作，為了突顯心思，去年他刻意訂了一束黑色玫瑰花，希望為這個指定動作多加一點特別感覺。

「黑色玫瑰比較特別，價錢也較昂貴，目的是想她開心，顯示我對她的重視和心思，但是」他似乎仍有點耿耿於懷。

「黑色？靚嗎？花的顏色應該鮮艷一點才好看。」女友給了一個冷冷的回應。以前收花，女友都會影相打卡，那個晚上，那束花只擱在一旁。

他的心情，就像花了昂貴金錢購買足球賽門票的球迷，一心想目睹偶像上陣風采，怎知球星全程擱在一旁，繃緊冷淡，一點示好致謝的動機也沒有。

「愛情，會吃力不討好，但如果你不出力，又會被埋怨，甚或認為你對她不重視。」他有點無奈的感覺。

球局似騙局，還可聲討和嘗試追討損失，下次不再買票入場，但他像自我設局，心中委屈只可以「硬食」，並告誡自己以後「要醒啲」！

究竟是他不了解女友喜好，用了不恰當方法表錯情？還是女友理所當然的認為男友知道她喜好，並因為個人喜好，覺得礙眼的黑色遮掩了她看到他的心思和重視？

愛情裏誰是誰非，無論是當局者或智者，似乎都難於解答。或許，相比浪漫感覺，愛情更需要兩個人在生活中不斷接觸和了解，學習付出、學習接受，在欣賞與包容的間，尋找專屬於兩人的一個舒適狀態。

愛情是甚麼？我當然沒有一個適合每個人的答案，但我十分認同作家三毛的說話：「愛情，如果不落實到穿衣、吃飯、數錢、睡覺這些實實在在的生活中去，是不會長久的。」

愛情，雖然有很多說不清道不明的東西，但每個人都有能力去建立和體會一份專屬兩人的愛情。

新春時分，又適逢情人節，祝願各位有情人，懂得去愛，也懂得被愛。