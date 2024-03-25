幸福婚姻易說難做！生兒育女是婚姻關係的轉捩點？如何面對不同家庭階段的挑戰？

婚姻，是一個會推倒幻想，令人成長的人生道場。

所有人都希望自己的婚姻永遠幸福，但當你只羅列一大串幸福標準去評估婚姻是否幸福，我幾可保證你會失望。

「結婚嘅頭四年同之後四年，簡直係兩個世界，以前開心幸福嘅感覺突然無咗。我心裡面經常問：唔通佢唔再關心我？點解佢會變成咁？我對佢好失望，直情想過離婚。」她形容過去八年的婚姻體會。

她覺得婚姻關係的轉捩點，是他們成為父母的時候。

她形容丈夫「周身癮」，汽車、攝影、儲Figure、運動興趣多多，喜歡社交，他的腦袋有著無數資訊和話題，對於一向認真、有規律的她，深深被他散發的喜悅和活力所吸引，生活裡永不會有悶場。直至女兒出世，她感覺到的世界立時變得不一樣。

「大家都要返工，點解返到屋企我要繼續湊女做阿四，而佢就坐喺度做觀眾，好似個女佢無份咁！」那時，她對他三日一投訴、五日一小罵，兩人關係跌至低點。

她覺得丈夫沒付出，不著緊女兒，不關心自己，勿說是愛，連基本責任也談不上。

「見到你咁辛苦，連我也感覺辛苦。你返工就透過鏡頭監控個女喺屋企情況，放工後就不離身照顧，由阿女出世到讀幼稚園，你要求自己做到滴水不漏，對你、對個女、對呢個家，真係好咩？」有一天丈夫在輔導室內對她說：「我覺得生活唔一定要咁嚴苛，當些少錯都唔能夠接受，咁樣對自己及身邊所有人，都係壓力。試想想，如果我同你一樣嚴苛，事事要求完美，屋企氣氛會變成點？你可能覺得我搵藉口，不過見到你已經咁大壓力，我唔想再同你嘈，令你更加辛苦。」原來，被她形容為不關心、不著緊的丈夫，一直在留意和觀察她，只是當他提出意見，通常會被要求嚴格的她否決。

真正體貼的人，有時不一定格外熱情，他可能會靜靜守候在旁，讓你自己選擇。只不過，當人被情緒籠罩，看到的盡是灰暗，就像她沒有留意到「周身癮」、愛社交的丈夫，成為爸爸後，為了多點時間陪她和女兒，經常推卻眾多節目，放工就回家。

「有時我對阿女都有啲妒忌，可以得到你所有嘅關注，不過咁大個人，唔通同個女爭咩！」丈夫分享心中的酸溜溜感覺。

這次對話，帶來另一個轉捩點，她察覺到一些她沒留意的東西，他們開始討論育兒的期望和彈性，以及在做父母的同時，從新留意要做情人。

有輔導理論認為，不同的家庭階段會帶來不同挑戰：All the problems are adjustment problem。他們漸漸明白，婚姻幸福並非靠憧憬去獲得，必需透過專注用心、並肩超越，一步一腳印地建立出來。