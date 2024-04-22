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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

22/04/2024

七年之癢變一年之癢？婚外情輔導機構：最多求助者僅新婚1年！對感情的態度，能因婚姻改變嗎？

#兩性關係 #健康 #情感關係 #性治療 #性治療師 #婚外情 #七年之癢 #出軌 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　感情世界中的渣男有兩種；1）毫不諱忌自己是「食女」一族，對感情不會專一，別人看到他的明刀明槍；2）對待感情表面認真，背地卻左右逢迎，伴侶慘被他的暗箭所傷。兩者相比，後者比前者更具資格成為恐怖情人。

 

　　「我從來無諗過佢會咁樣！睇到佢手機資料嘅嗰一刻，我都唔敢相信。」數星期前，她在丈夫手機看到很多關於性服務的問價資料，以及丈夫經常跟一位女生聯絡的紀錄。

 

　　她的直覺：出事了，但這直覺跟丈夫給她的感覺有很大落差。由拍拖到結婚，丈夫對她一貫關心遷就，經常送她小禮物，實難相信他會背婚偷食。她內心充滿掙扎：是那些資料不真實，還是她眼中的他與真實不乎？

 

　　「真實嘅佢，係個咩嘢人？我哋結婚只係一年，關係點解會變成咁？」她慨嘆新婚階段的甜蜜為何消失得這麼快？是否自己做得不夠好？

 

　　有提供婚外情輔導的機構資料顯示，近年最多的求助者竟是結婚1年的人士，其次是婚齡6 – 10年，令人驚覺已往的七年之癢已經縮短至一年之癢。甜蜜未過，苦澀已出，是婚姻不可信，還是人靠不住？

 

　　她一直以為，走進婚姻，彼此會認定對方是唯一，原來她只是他的其中之一。

 

　　「我後來發現，原來喺我哋拍拖嘅時候，佢已經有嫖妓同喺dating apps識女仔，只係佢隱藏得好、扮得好；又或者，係我天真、係我蠢。」她以沮喪的語氣說

 

　　因為感情失落，她開始出現自我懷疑及自我否定。愈回想過去他對她的關心和細心，她愈覺得感情的荒謬和恐怖。當對方對你善意示好，原來是在你身上插刀，自己卻懵然不知。

 

　　被出軌的創傷有兩層：1）面對感情關係中專一與關愛的失去；2）產生強烈自我價值的懷疑和否定。

 

　　「佢對感情嘅態度，似乎無因為結婚而改變。話佢出軌，倒不如話佢從來無入過軌。如果真係要對自己做一個中肯評價，或許係要承認：我哋無絕對能力改變到另一個人。」我對她說。

 

 

 

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