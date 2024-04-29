Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

29/04/2024

女人第六感真的存在！察覺丈夫出軌卻裝作懵然不知，為的是挽救關係？

#兩性 #第六感 #健康 #婚姻 #兩性關係 #性治療師 #出軌 #性治療 #情感關係 #Sex Tips #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　有些事情不說出來，不是因為不知道真相，只是不知道怎樣面對真相。

 

　　「你出面係咪有另一個女人？我希望你可以坦白話我知。」那個晚上，她終於按捺不住，將埋藏內心已經幾個月的炸彈引爆。

 

　　「你想講咩嘢呀？」丈夫以問題回應問題，也借此掩飾心虛。

 

　　「我希望係你主動開口講，唔使我攞哂證據出嚟你先認。」她微微吸了口氣後再說：「你係咪出面有另一個女人？」

 

　　「係我做錯咗，對你唔住，希望你可以原諒我，畀個機會我。」他覺得太太的說話像是最後通牒，經過內心盤算，他終於承認一年前開始出軌。

 

　　「其實我早已察覺到佢有問題，呢個可能係女人嘅第六感。」有一次她在輔導室內指早在大半年前已感覺到丈夫行為有異：

 

　　1）雙方以往都知道彼此的手機密碼，但後來發現他的手機密碼經常轉變。他解釋是有同事借用他的手機，借用完後他會更換密碼。

 

　　2）雙方之前協議每個月會將收入中的一定金額轉賬入聯名戶口，但他過去有兩個月沒按協議做。他解釋是借了錢給朋友，所以財政較緊。

 

　　3）她發現他的銀行收支記錄中，有一項是珠寶公司的購物支出，但她從沒收過他任何禮物，那他是送給誰呢？他解釋是代朋友購買的。

 

　　「咁牽強嘅解釋，你估我會信咩！」由她起初的疑心到他解釋的不可信，她幾可肯定出軌的事已經發生。

 

　　「既然你有所謂的第六感，點解唔繼續追問，篤爆佢講大話？」我問她。

 

　　「如果嗰時對質，佢必定要我攞出佢出軌嘅證據，而嗰時我真係冇確實嘅證據。」她繼續說：「而且，如果證實係真，我可以點做？有無轉圜餘地？佢會唔會改？離婚？繼續一齊？我都唔知可以點做？」

 

　　不戮破他偷腥，是因為內心的驚：驚面對事情的真相，驚面對婚姻的失去，驚面對不知的未來。這股恐懼伴隨著她半年，直至有一天她在他的背囊中發現有安全套。

 

　　「我同佢做愛，無做任何避孕措施，唔通佢要帶套自慰！」當自己再難給他找到任何理由，她終於按捺不住跟他對質，不能再迴避一直想迴避的事。

 

　　女人，真的有第六感嗎？如果有，第六感給了她一個矛盾：帶給她洞察感情的直覺，卻又帶來她洞察關係後的恐懼。

 

　　有些偷食男人以為女伴懵然不知，原來她的懵然不知是在想挽救關係。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎► 了解詳情

我要回應
更多性治療師手記文章

You May Also Like

#兩性 #第六感 #健康 #婚姻 #兩性關係 #性治療師 #出軌 #性治療 #情感關係 #Sex Tips #Love Philosophy
More on Sex & Love

放大顯示
名廚食譜

Luxury Watch Trends for 2024
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

道教符箓解析：符咒能醫百病可驅鬼？功效、製作、用法、顏色代表咩？

帶你探索全新主頁！輕鬆探索精選資訊！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳表現證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk