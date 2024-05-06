隱瞞婚外情兩年，為何突然想坦白？有種認錯，不一定是誠心，而是機心

坦白，有些人認為是人與人間相處的態度，有些人則會視為認對問題的權宜策略。

「我打算主動將我出軌嘅事講畀老婆知，希望佢會原諒我。」他帶著猶疑語氣問我：「我唔知應該講幾多畀佢知？講得少，佢一定不停追問，但講得太多，我擔心佢未必接受得到，唔會原諒我。」

「我應該點同佢講，結果會好啲？」他想向太太坦白，卻又不知怎樣拿捏坦白的技巧。但坦白，從來都不應該是技巧。

「有啲事情，當傷害已經造成，卻想出現有好嘅結果，可能係一個唔太現實嘅想法。」我對他說。

兩年前，他跟一位女士發展婚外情，對方是他以前公司的同事。經過了兩年對太太的隱瞞，他近來開始想向太太認錯，卻又擔心不被原諒，會失去婚姻。

當開始了婚外情，大部分出軌者會選擇隱瞞，當覺得隱瞞得了，會繼續背地維持偷食。他「成功」隱瞞了兩年，為何此刻要自揭瘡疤？

「你隱瞞出軌已經兩年，咩嘢原因令你突然想向太太表白認錯？」我好奇的問他。

「我都知出軌唔啱，所以唔想繼續落去。」他見我沒有回應，有點靦腆的繼續說：「近來我同嗰個女士嘅關係有啲緊張，佢開始問我同佢有冇將來？又問我有冇打算離婚？佢想我同老婆交待清楚。」

據說，那位女士也是已婚，早前決定向丈夫提出離婚。

「我唔想離婚，但我擔心滿足唔到佢要求，佢會控制唔到自己，搵我老婆攤牌。」他終於說出他的擔心與虛怯。

以往欺騙太太，是想同時維持兩段關係，現在向太太認錯，是想保住一段關係。坦白，是擔心隱藏不了，於是以「坦白從寬」的策略自爆，希望「投降輸一半」。

「太太受嘅傷，唔會因為事情係由你講出嚟而減少，所以，你嘅自爆與佢嘅原諒，唔一定有直接因果關係。」我對他說。

我希望他可以想通，此刻的坦白是因為有感以往對感情的蔑視和不尊重而希望自己改變，否則，坦白只是另一種方式的隱瞞。