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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

06/05/2024

隱瞞婚外情兩年，為何突然想坦白？有種認錯，不一定是誠心，而是機心

#兩性關係 #感情 #婚姻 #愛情 #出軌 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

    坦白，有些人認為是人與人間相處的態度，有些人則會視為認對問題的權宜策略。

 

　　「我打算主動將我出軌嘅事講畀老婆知，希望佢會原諒我。」他帶著猶疑語氣問我：「我唔知應該講幾多畀佢知？講得少，佢一定不停追問，但講得太多，我擔心佢未必接受得到，唔會原諒我。」

 

　　「我應該點同佢講，結果會好啲？」他想向太太坦白，卻又不知怎樣拿捏坦白的技巧。但坦白，從來都不應該是技巧。

 

　　「有啲事情，當傷害已經造成，卻想出現有好嘅結果，可能係一個唔太現實嘅想法。」我對他說。

 

　　兩年前，他跟一位女士發展婚外情，對方是他以前公司的同事。經過了兩年對太太的隱瞞，他近來開始想向太太認錯，卻又擔心不被原諒，會失去婚姻。

 

　　當開始了婚外情，大部分出軌者會選擇隱瞞，當覺得隱瞞得了，會繼續背地維持偷食。他「成功」隱瞞了兩年，為何此刻要自揭瘡疤？

 

　　「你隱瞞出軌已經兩年，咩嘢原因令你突然想向太太表白認錯？」我好奇的問他。

 

　　「我都知出軌唔啱，所以唔想繼續落去。」他見我沒有回應，有點靦腆的繼續說：「近來我同嗰個女士嘅關係有啲緊張，佢開始問我同佢有冇將來？又問我有冇打算離婚？佢想我同老婆交待清楚。」

 

　　據說，那位女士也是已婚，早前決定向丈夫提出離婚。

 

　　「我唔想離婚，但我擔心滿足唔到佢要求，佢會控制唔到自己，搵我老婆攤牌。」他終於說出他的擔心與虛怯。

 

　　以往欺騙太太，是想同時維持兩段關係，現在向太太認錯，是想保住一段關係。坦白，是擔心隱藏不了，於是以「坦白從寬」的策略自爆，希望「投降輸一半」。

 

　　「太太受嘅傷，唔會因為事情係由你講出嚟而減少，所以，你嘅自爆與佢嘅原諒，唔一定有直接因果關係。」我對他說。

 

　　我希望他可以想通，此刻的坦白是因為有感以往對感情的蔑視和不尊重而希望自己改變，否則，坦白只是另一種方式的隱瞞。

 

 

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