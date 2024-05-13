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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

13/05/2024

未婚夫向其他女生獻殷勤，自己成為了關係上的備胎！寧願不婚，也不要將來後悔？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　女人購物，有時是無端經過，見到美的就去選選，但男人大多數不會，除了……女人。

 

　　大半年前，男友送了她訂婚戒指，預計明年結婚，但此刻的她向閨密表示：不想結婚。

 

　　「結婚唔係一件兒嬉嘅事，你要諗清楚，唔好咁衝動，決定錯咗，到時無咗先嚟後悔就弊。」閨密勸她不要作衝動決定，免得將來後悔。

 

　　「我覺得如果關係有問題，但為咗要結婚而唔敢去諗，或者唔想去諗，呢個先係衝動。咁樣，將來可能會更加後悔。」她對閨密說。

 

　　「係咪你要求太高？感情嘅嘢，邊有人能夠符合晒你所有要求！」閨密擔心她對伴侶要求過高，以至覺得對方不合格。

 

　　「如果佢對另一個女人嘅關注同主動程度高過對自己，我覺得唔能夠接受，咁算唔算要求高？」她反問。

 

　　數月前，她發現未婚夫經常跟一位女生私訊和聯絡，他對女生的一些主動和關心，她認為已經越過了普通朋友的界線：

 

　　「你去完旅行返嚟，拖住行李好唔方便，我可以去機場車你。」

 

　　「你媽咪啱啱感冒完，你都要小心，呢排啲菌好勁，你要留意自己身體。」

 

　　回想兩個月前，她持續感冒發燒，他對她說：「連續幾日返唔到工，有無咁嚴重呀？你好彩，唔係所有人返工都咁易攞病假。」他的回應，給她一種冷漠的感覺。

 

　　她起初以為他性格內斂、不善辭令，但原來他會對人熱切關心，只不過關心的對象不是自己。她覺得自己的另一半成了別位女生的兵。

 

　　她曾經向他表達過內心的忐忑和不悅，強調接受不到他對那女生的曖昧感覺，但他對她說：「即使兩個人結咗婚，都應該尊重對方嘅空間，唔應該強逼對方做啲乜同唔做啲乜。仲有，你唔好亂講，人哋已經有男朋友啦！」

 

　　「如果對方已有男友，但佢不斷對人表達殷勤，即係點呀？佢繼續做人哋嘅後備；而我，就係佢嘅後備？」有一次她在輔導室內向我表達心中的酸澀與憤怒。

 

　　她期望自己的感情可以天長地久，怎知對方卻在等候另一種未出現的擁有。她曾經向他表達對感情專一和尊重的在乎，他對她的介意卻像不太在乎。

 

　　「我可以接受我嘅丈夫性格唔完美，但唔能夠接受佢喺感情關係上不斷浮游。」她以傷感及堅定的語氣對我說。

 

　　別人眼中看到她想悔婚，她卻讓我看到她對感情的認真。

 

 

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