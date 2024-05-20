男人的小弟像個小朋友？愈想硬卻愈是軟，甚麼原因令那話兒不合作？

男人的小弟弟有時像一個小朋友，你愈想他聽話，他就愈是不合作。

「呢個情況，由我哋結婚開始就係咁樣。」他帶著尷尬的神情指，每當進行性行為，當想將陰莖放進陰道，他就不由自主的軟了下來。

要向別人透露自己勃起有困難，當然不容易，他時有運動，經常在球場馳騁，更加難接受自己在床上的運動，會如此糟糕。

「三個月前我哋曾經再試，結果都係一樣，唔得。」對於做愛，他感到有個很大掙扎：一方面希望可以試到成功，另一方面卻擔心會再試再敗。最後，恐慌戰勝了渴望，嘗試做愛的意欲愈來愈少。

「無做愛唔代表無性慾，當有需要嘅時候咁你點？」我問他。

「自己搞掂。」他指自慰時的性功能，由勃起到射精，沒有半點問題。

他的情況，其實不難明白，自慰過程隨心隨意，沒有責任問題，但面對太太，內心充滿期待，卻又恐防交不出滿足到對方的責任，令勃起功能跳掣。

「我真係唔明，我哋結婚之前都做過幾次，都無問題，唔知點解結婚之後就變成咁樣。」未婚時，他們一起去過幾次旅行，在情濃及放鬆氣氛下成功做過愛。雖不是很澎湃，也是愉悅和滿足。

有些男人第一次進行性為就出現「唔得」的情況，有些則是曾經有過好的性經驗，卻在某天發生「點解會唔得、點解會咁樣」的尷尬場面。原來，那話兒的勃起，有時無法由我們的意識支配，不是你叫他躺就躺、叫他站就站。

男性的勃起功能，受「副交感神經」影響，但當有緊張情緒，「交感神經」卻主導了身體反應，所以只有在放鬆情況下，那話兒才會抬頭，雄赳赳的往下去。只要你緊張，他就會由硬轉軟，再多點焦慮「點解又咁樣、係咪又唔得」，他就打回原形。

焦慮的種子會不知不覺在內心發芽，當每次嘗試都是「很小心」及「很凝重」的在「交感神經」主導下，導致一次又一次「不小心」的失敗。

「想要硬，先要學會軟，要放軟心情。」我對他說。