七十幾歲人一晚五次，真定假？性愛的精髓，從來都不是次數！

做了性治療服務多年，有一個深刻的體會：人性比性複雜得多。

由爭論450萬家產誰屬到自誇可以一晚做愛5次，或許證明了兩件事：1）數字真的可以吸睛，由家事到房事，只要夠juicy，就有talking point，可以呃like或是呃嬲；2） 只要有人follow，個人私隱可以鉅細無遺公開給別人觀看，人的尊重和界線，彷彿敵不過大眾晚飯時添加的一碟調味料。

可能是看過電視的連環報導，又或見到網上洗版，他在前兩天問我：「七十幾歲嘅阿伯，係未真係可以一晚做五次？射五次精喎！」

先從身理機能看，一個正常及健康男士每月可生產約300毫升精液，即平均每天可生產10毫升，以每次射精量平均為2 - 6毫升的純數學計算，一晚五次並非不可能。但人不是機器，並非「按掣 – 開工」的運作模式，而且男性每次射精後會出現「不應期」，性意欲減低，即使再做，興奮度或滿足度相對較少。

所以，我更感興趣的問題是：「做乜要一晚做五次？同埋，點解要周圍話畀人聽：我一晚做五次？」

「佢想話畀人知自己勁掛。」他說。

「要用陰莖證明自己勁，呢個人會有幾勁！」我對他說。

「七十幾歲，做愛次數點先叫正常？」他問。

對於做愛次數，我記得有三位退休男士跟我談過對做愛的體會：

1）66歲的他：我哋知道大家都仲有需要，當然冇後生時咁大，而家我哋每個月約有3、4次，我覺得滿足到大家嘅性需要，對感情有好大幫助。

2）75歲的他：以前我喺大陸做嘢，大家唔會日日見，退咗休後，我哋做愛次數仲比以前多，好似有啲補返嘅感覺。不過，最緊要係一齊嘅時候開心，如果唔係，夾硬做多幾次咁又點？

3）71歲的他：我老婆之前做過婦科手術，性需要一直冇乜。佢知道我有需要，佢即使唔想做，都會幫我解決。雖然真正做愛次數唔多，但我哋有好多其他身體接觸，仲會攬住瞓。

做愛精髓，從來都不是次數，只要是按雙方意願、身心狀況，可以滋潤感情親密，雙方都感滿足，就是good sex，無論是一晚數次抑或數周一次。

向周圍的人強調做愛次數有多厲害、向公眾展示床上有多勁，我總覺有點AV的味道，商業味完全蓋過愛情味。

當那位阿伯向公眾展示自己的性生活，令我聯想起一位男士個案：他會在公眾地方向人展示自己的性器官，那叫做：露體狂。