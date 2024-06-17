人前好男人，人後卻背妻嫖妓！扮演好男人角色作補償，便能解決問題嗎？

聽過不少男人形容女人善變，難以捉摸；但在感情問題上，很多男人的分裂程度，比女人有過之而無不及。

「我從來無諗過佢會咁樣！佢表面一套，背面另一套，係佢掩飾得好，抑或係我自己蠢，睇唔出佢一直做緊戲？」她帶著激動情緒在輔導室內說。

兩個月前，她發現丈夫背著她嫖妓，且有年半之久。

一直以來，丈夫在她心目中雖然有點木納，卻是踏實可靠，即使不至於對自己言聽計從，但日常生活中感到他對自己的重視和尊重。他的不忠行徑跟他平時的表現，明顯有很大落差。

她跟一個閨密談及這意料不到的事，對方也說：「我一直都覺得佢係一個好男人、好丈夫，原來佢平時唔聲唔聲，竟然嚇你一驚，真係估唔到。」

「男人變起上嚟，真係好可怕。」看見丈夫的陰暗面跟他平時的好男人形象如此格格不入，令她對人性下了這樣的結論。

感情世界其中一種痛苦，是當你以為自己掌握著愉快滿足，卻突然狠狠被摔在痛苦之處。

有一天，她丈夫在輔導室內對我說：「我咁做，我知對佢有好大打擊。所以我……我喺平時會盡量對佢好啲，佢有乜提議我會配合，佢發脾氣時我會遷就佢。」

這個好男人對太太好，除了是看見對方好，更多是因為看見自己不好。

大部份已婚者都知道應該要對伴侶專一，所以當自己違反了操守，心裡總會有點內疚。面對內疚，他就以扮演一個好男人的角色作補償；補償之後，對自己的錯，彷彿多了一點容納。好，可以隱藏更多的壞。

「有時要求自己對別人好，目的唔一定係希望對方開心啲，而係要令自己舒服啲。」對於我的看法，他微微點頭。

「我可以怎樣做？」他問。

「想善待別人抑或想作出傷害，係個人選擇，但自己首先要搞清楚。有啲習慣，會令我哋喺傷害別人時覺得麻木。」我對他說。

比魔鬼可怕的，是扮演天使的魔鬼；更可怕的，是扮得連自己也全不察覺。