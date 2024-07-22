自慰能滿足性需要，床事便變得不重要？建立和諧性生活，是每對夫妻的課題

性慾與生俱來，每個人都有，但和諧性生活，不是每個人都懂得建立。

「太太話我哋咁樣好有問題，如果繼續落去冇改善，佢會考慮同我分開。」因為太太不滿，他帶著壓力「半被逼」地走進輔導室。

「三星期前，我哋兩個去咗次旅行，完全放低工作，希望喺輕鬆啲環境下，可以做到。點知……都係唔得。」他指上次與太太成功做愛，是九個月前的蜜月旅行，因此帶著期望（特別是太太）再去一次旅行。

「佢一路摸我，一路問我得未？講真，我唔單止興奮唔到，直情覺得係壓力。」旅行中的兩個晚上，他經歷了相似情況，結果都是一樣：那話兒勃起一會，就軟了下來。

愈刻意要做到，愈是有壓力，因為表現焦慮（Performance Anxiety）而出現力不從心，是不少男士「想起卻起不了」的情況。

「我睇過醫生做過檢查，無任何身體問題。同埋，我睇AV自己攪嗰陣，係ok嘅，無話硬唔到。」他指那話兒不聽話，只是跟太太做愛時出現。

「我哋決定咗唔要小朋友，既然係咁，做愛係未咁重要，係未一定要？兩個人一齊，相處得開心咪得囉！」他指如果有性需要，自慰解決方便得多，既省時，又不用考慮大家配合：「有時佢想要嗰陣，我未必想。」

如果性是一個任務，自慰的確是快、好、省的方法，十分符合香港人講求效率速度的想法。

「從個人性慾出發，自慰絕對可以滿足性需要，而且比做愛直接快捷，但係性行為有兩個層面：Me同We。自慰，考慮Me就可以；做愛，重點係雙方。或許，呢個係你太太喺性生活上失望嘅其中一個原因。」我對他說。

在所有人倫關係中，唯獨夫妻賦有享受性的權利。性發生在其他家人之間，稱為亂倫；性發生在婚姻之外，稱為不忠。伴侶做愛，是一件很私密的事情，在這個世界上，只有他（她）能給你一起享受這個過程，這體驗比單單的身理高潮感受更深，影響更大。

伴侶性生活的協調和滿足，不是在表面的尺寸、表現或次數，而是背後的觀念、相處和心態。

自慰本身未必帶來殺傷力，但當性行為的Me抹殺了We，性問題漸漸就變成了婚姻問題。