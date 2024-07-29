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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

29/07/2024

明明是加害者，卻把自己說成受害者！不斷抱怨挑剔，是渣男逼對方分手的技倆？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　渣男不一定擅長分手，卻擅於逼你提出分手。

 

　　「我終於同佢分咗手，係三個星期前嘅事。」她告訴我五年的感情終於到了盡頭。

 

　　「分咗手後呢三個星期，你心情點樣？」我問她。

 

　　「除咗間中有啲情緒起伏，有些少唔習慣之外，成個人反而有輕鬆咗嘅感覺。唔知係未有咗上一次經驗，呢次無出現食唔到嘢、瞓唔到覺嘅情況。」男友一年前曾戀上另一個女人，她曾提出分手，他向她認錯，承諾跟那女生分手，求她原諒。

 

　　「我知道我做錯咗，但我哋大家仲鍾意對方，你可唔可以畀個機會我？畀個機會我補償，對你好啲。」她還記得一年前，他求她原諒時說過的話。

 

　　給他機會修補關係，她做了；但他對她好一些的承諾，除了起初幾個月，往後她完全感受不到。近半年，他對她更加愈來愈挑剔。

 

　　他在不同事情上常批評她，不是責她大意，就是斥她專制；不是指她自我中心，就是說她心胸窄、不信人。

 

　　「我希望兩個人多啲行下街、傾下計而唔淨係上床，佢都認為係我畀壓力佢，咁我真係無說話好講！仲有一次我話想去日本旅行，佢話我要求佢做呢樣、做嗰樣，係唔體諒佢。如果講出自己諗法都係錯，我真係唔知乜嘢係啱！」她的經驗令我想起一句話：在烏鴉的世界裏，天鵝也有罪。

 

　　「我真係有諗過：我係未佢所講嘅咁差？後來我發現，原來佢又搭上另一個女人，再次出軌，佢哋仲一齊去過旅行。」她吸了口氣繼續說：「唔同嘅係，上次佢親口認自己做錯，但呢一次佢就不斷話我做得差。」

 

　　「如果佢真係鍾意另一個人，可以同我講，雖然我都會傷心，但起碼係對關係嘅一種尊重。做男人做到咁，都算窩囊。」她用堅定語氣說。

 

　　面對犯錯，有些人會檢視自己、承認責任；有些人會諉過於人，賊喊捉賊，將加害者角色說成是受害者身份。渣男的渣，不只是面對感情不認真，就連對面對自己的勇氣也沒有。

 

　　感情關係裏，可以不愛，卻沒有傷害別人的權利。她說分手之後，心情反覺得輕鬆，或許說明了一件事：她離開的腳步，是看清了感情狀況的真實。

 

 

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