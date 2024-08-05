男人只用下體思考？不讓對方看AV，是合理要求，還是對性生活不安的表現？

有一些爭辯，表面上在討論是性愛還是色情，但事實並非如此。

遇過一些女士不滿男伴看AV，想他停止，她是其中一個。

「我唔想佢睇、唔鍾意佢睇，因為結咗婚，性嘅對象應該係伴侶，而唔係其他人，而且我覺得AV將女人視作洩慾工具，係一種唔尊重。」她跟我說的這番話，曾經也跟丈夫說過。

面對女伴批評，要求他們不再看AV，不少男人認為是一種無理，甚至是苛刻的操控。他丈夫的反應，也是這樣。

「係，好多男人都有睇AV，我都知佢未結婚前都已經有睇，但係未所有男人都淨係識用下面諗嘢，分辨唔到咩嘢係性？咩嘢係色情？」她的語氣除了有點怒火，我隱約看見她內心帶著一些疑問和矛盾。

「你想跟你丈夫爭論AV係咪色情，定係想佢明白你而家喺性生活上嘅唔開心同不安？」我問她。

她靜了數秒後，談話內容開始由批評AV色情、不滿男人用下體思考，轉移跟我談及過去幾年性生活中一些難言的酸澀與苦惱：懷疑自己身體變化而吸引力不再、憂慮著他不想跟自己做愛、不想性生活質素從此只會下降不再美好、擔心他的性慾對象不再是自己而對他有其他性幻想和性慾望感到害怕。

面對內在擔心通常比表達不滿難得多，因為Turn outward 比Turn inward容易，人很時會不自覺地將焦慮轉化為對別人的不滿和憤怒，她的情況也是如此。

「如果你哋嘅爭論繼續停留喺AV係未色情、佢應唔應該睇，而唔係畀佢明白你對雙方關係嘅擔心同不安，焦點唔準確之餘，你自己會唔會更加辛若？」我希望她可以繼續Turn inward。

如果她只專注判斷AV是色情，視丈夫不再看為解決方法，若對方不認同及拒絕要求，會將大家推向更對立局面。相反，如果對方了解你對關係的擔心、焦慮和恐懼，或許可以創造更闊空間，給大家一齊探索可行解決方案。當然，對方若不關心你的感受和經驗，也不想跟你一齊改善，問題就複雜得多，但那更加不是AV是否色情，應否去看的問題。

審判伴侶行為並要求他改變，不一定可以減少自己的不安和痛苦。