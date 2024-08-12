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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

12/08/2024

同時愛上兩個女人，只是出軌的借口！不忠與背叛，還算得上愛嗎？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　感情關係裏，每個人都有愛或不愛的權利，但不應將愛成為傷害別人的理由。

 

　　兩星期前，太太發現他有婚外情，要求他在兩段關係中做抉擇，如果繼續拖拖拉拉，她將會離婚。

 

　　「我知我係唔啱，但我真係對兩個都有感情，我真係唔知點揀？」他覺得對兩段關係都是認真，二者要選一，十分困難。

 

　　他覺得太太為家庭付出很多，是他生命中一個最信任的人。至於婚外情，他覺得跟那位女士溝通時很Sync到，有一種被明白的舒暢；而且，那女士沒催逼過他離婚，令他相信她不為名也不為利，對他的感情出於真心。

 

　　「太太嘅屋企人話我係賤男，但係唔通唔可以同時對兩個人都有愛咩？」他以認真的語氣問。

 

　　「每個人對愛嘅理解可能唔一樣，但如果愛係雙方嘅話，太太有冇覺得你所做嘅，係愛佢嘅表現？」我問他。

 

　　他沒有回答我的問題，但內心經已有答案，因為太太發現他出軌後，一直以淚洗面，指責他不忠與背叛。

 

　　不忠與背叛，應該很難談得上是愛的行為，他卻認為對太太有愛，難道愛情可以隨意搬龍門的各自表述？如果真的可以各自表述，他當然可以同時愛上兩個人，甚至更多的人，但他同時要接受那些重視專一的人之拒絕。

 

　　是否不可以同時愛兩個人？

 

　　愛不是好感、也，不只是喜歡，其中一個關鍵是有著一份特殊和唯一的肯定，意味兩個人能在彼此的世界有著獨一無二的位置。

 

　　如果伴侶的愛是獨一無二，或許他對太太已經不夠愛或愛已經轉移，所以可以容納另一個，他對太太剩下的可能是憐憫和歉疚，以及一種熟悉感和安全感；又或他對另一個只是有一份好感和喜歡、新鮮和浪漫，以及對方可填補他內心或生活中某些缺失。

 

　　還有最後一個可能，就是兩個都不愛，但她們二人能滿足自己不同需要，所以Why not both？如果真要問到底是愛誰？答案可能是他自己。

 

　　漫長的感情路上，對別的異性產生好感，也是常情，因為愛是一種本能，但愛同時與忠誠一樣，是一種選擇。

 

 

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