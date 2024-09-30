Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

30/09/2024

過分令對方有性興奮，反成為性滿足的阻礙？性除了Doing，還要Being！

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　男人其中一個最大的性滿足，是他有能力令到女伴得到性滿足。女伴有性高潮，於是成為不少男士量度性行為成敗的指標。

 

　　「同佢做愛嘅時候，我有一種好矛盾嘅感覺。」她在輔導室內突然說出一個放在心裏已經有一段時間的感覺。

 

　　「你覺得有乜嘢問題？係未做嘅時候有啲乜嘢唔舒服？但係我覺得你都有性反應，都幾享受喎！唔係咩？」聽到太太對性生活像有點微言，他煞有介事的回應。

 

　　「係，我都鍾意我哋之間嘅身體接觸，同埋都有開心嘅感覺，不過，點講呢……」她嘗試整理內心的感覺。

 

　　「身體有興奮，覺得High，有高潮，唔係幾好咩？」他很著意去查找不足，但又不想承認有不及，因為太太不滿足，意味自己做得不好。

 

　　「性滿足最少有兩部份，除了生理，還有心理。」我刻意暫緩他「找錯處」的想法，希望給點時間太太呈現她的內心矛盾。

 

　　太太頓了數秒後說：「係囉，我覺得你有時太刻意想令我有反應，想攪到我興奮、令我覺得High，好似係做愛嘅目的，係一個任務。做嘅時候，你好倉卒咁錫幾下、摸幾下，就摸我下面。我係有性反應，覺得有High嘅感覺，但好似太刻意。係，畀人Serve 係舒服，但我唔想剩係你喺度Serve我。」

 

　　原來，她覺得他過於刻意令她有興奮和高潮，兩個人不是同時有Serve and Served的感覺，少了一種互動和扣連，欠缺大家享受當下的感覺。

 

　　當他只在Doing、欠缺Being，她內心有一個疑問：他努力做愛，希望我有滿足，但他自己是否也享受整個過程？

 

　　「做愛唔喺想有興奮同高潮嘅咩？」他用一個比喻說：「一場足球賽，前鋒入波，贏咗比賽，唔係已經達到目的，任務完成咩！」

 

　　「一個只著重自己入波、忽略同隊友配合嘅前鋒，即使佢射術精湛，可以入好多波，但喺隊友眼中，佢未必係個合拍嘅好隊友，佢亦必真係享受到足球。」我微笑的對他說：「神射手可以係豬隊友。」

 

　　他哈哈的笑了出來。

 

　　「係呀，除咗有無興奮，我希望喺做時候，大家會有一齊同配合嘅感覺，唔係剩係為我而做。」太太終於說出對性愛的期望。

 

　　做愛可以有兩個層次：Doing與Being。

 

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