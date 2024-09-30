過分令對方有性興奮，反成為性滿足的阻礙？性除了Doing，還要Being！

男人其中一個最大的性滿足，是他有能力令到女伴得到性滿足。女伴有性高潮，於是成為不少男士量度性行為成敗的指標。

「同佢做愛嘅時候，我有一種好矛盾嘅感覺。」她在輔導室內突然說出一個放在心裏已經有一段時間的感覺。

「你覺得有乜嘢問題？係未做嘅時候有啲乜嘢唔舒服？但係我覺得你都有性反應，都幾享受喎！唔係咩？」聽到太太對性生活像有點微言，他煞有介事的回應。

「係，我都鍾意我哋之間嘅身體接觸，同埋都有開心嘅感覺，不過，點講呢……」她嘗試整理內心的感覺。

「身體有興奮，覺得High，有高潮，唔係幾好咩？」他很著意去查找不足，但又不想承認有不及，因為太太不滿足，意味自己做得不好。

「性滿足最少有兩部份，除了生理，還有心理。」我刻意暫緩他「找錯處」的想法，希望給點時間太太呈現她的內心矛盾。

太太頓了數秒後說：「係囉，我覺得你有時太刻意想令我有反應，想攪到我興奮、令我覺得High，好似係做愛嘅目的，係一個任務。做嘅時候，你好倉卒咁錫幾下、摸幾下，就摸我下面。我係有性反應，覺得有High嘅感覺，但好似太刻意。係，畀人Serve 係舒服，但我唔想剩係你喺度Serve我。」

原來，她覺得他過於刻意令她有興奮和高潮，兩個人不是同時有Serve and Served的感覺，少了一種互動和扣連，欠缺大家享受當下的感覺。

當他只在Doing、欠缺Being，她內心有一個疑問：他努力做愛，希望我有滿足，但他自己是否也享受整個過程？

「做愛唔喺想有興奮同高潮嘅咩？」他用一個比喻說：「一場足球賽，前鋒入波，贏咗比賽，唔係已經達到目的，任務完成咩！」

「一個只著重自己入波、忽略同隊友配合嘅前鋒，即使佢射術精湛，可以入好多波，但喺隊友眼中，佢未必係個合拍嘅好隊友，佢亦必真係享受到足球。」我微笑的對他說：「神射手可以係豬隊友。」

他哈哈的笑了出來。

「係呀，除咗有無興奮，我希望喺做時候，大家會有一齊同配合嘅感覺，唔係剩係為我而做。」太太終於說出對性愛的期望。

做愛可以有兩個層次：Doing與Being。