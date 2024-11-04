Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

04/11/2024

從婚內不被滿足到婚外找滿足：性慾放在婚姻中，從「我」的事變成「我們」的事

#出軌 #婚姻問題 #性需要 #婚外情 #夫妻關係 #Love Philosophy #Sex Tips
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愛的觸動，一旦遇上，刻骨銘心；性的衝動，一旦開始，傷得很深。

 

　　「你做之前，同埋做嗰陣，有冇諗過我？」太太紅了眼繼續問他：「你話你仍然愛我，但如果你係愛我，點解明知會傷害我、明知唔應該做嘅事，你都會做？」

 

　　太太沒有聲嘶力竭責罵，只帶著失望和傷痛神情，但對他的震撼力更大。除了歉疚和羞愧，他答不上任何說話。

 

　　幾個月前，他開始在色情網頁找「邪骨」服務。他跟很多出軌男士一樣，試過第一次，就會有下一次，直至事情揭露，被太太知道。

 

　　他覺得自己對太太真心有愛，視她為終身伴侶的想法從沒有變，因此衷心認錯、懇求太太原諒，但他真的不知怎樣回答太太那兩個問題：1）愛我點解會傷害我？及2）出軌嗰陣、傷害我嗰陣有冇諗過我？準確一點來說，他對自己的言行不一，也覺得難以理解、百辭莫辯。

 

　　那一天，他跟我在輔導室內談及出軌的歷程。

 

　　「自從BB出世，太太用多咗時間照顧BB，可能係咁令我哋兩個相處嘅時間少咗。」除了相處時間，他們的性行為次數也漸漸減少。

 

　　「我多咗睇AV，自己搞掂；之後多咗睇鹹網，又喺鹹網見到關於『邪骨』嘅post，覺得會滿足過自己攪，所以……」他開始闡述由婚內性需要不被滿足，改為自己動手，再轉移到婚外找另一雙手滿足自己的過程。

 

　　「性需要滿足唔到，咩原因冇同太太講？」我問。

 

　　「唔知點樣講，可能……可能覺得尷尬掛？太太要返工，放工又要照顧BB，佢都好辛苦。」他想了一會後繼續說：「BB咁細真係需要照顧，唔通我同BB爭咩！」

 

　　「當問題出現，好多時我哋會聚焦去搵解決方法，但太聚焦於一點，可能會忽略咗其他事情。」有些人認為性慾是個人的事，自己的事理應自己處理，但性慾放置於婚姻中，「我」的事就變成是「我們」的事，因為牽涉伴侶關係。

 

　　他起初聚焦「性需要」的問題，透過自己方法去解決問題：由自己的手再轉移到婚外別人的手，卻發現所謂solution，最後帶來更大的problem。

 

　　「快嘅方法，唔一定係靚同正。」他自嘲的說。

 

　　有些滿足，會帶來更多失去。

 

 

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