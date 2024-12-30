年齡是女人天敵？年過三十未嫁的「剩女」，吸引力和價值必然下降？

聖誕、除夕、新年，連串慶祝節日，據說也是分手高峰期，因為在周圍熱鬧氣氛襯托下，人更容易感受到內心孤獨，於是會停下來回顧當下的感情關係，是否能夠繼續走下去？

月前她發現男友背著她在交友App結識女生，並跟其中幾個上過床。男友指那些上床的女生只是SP，沒感情。言下之意，感情對象仍是她。

「我係咪應該原諒佢，當無事發生？」她問她的一個閨蜜。

「一個就話係衝動啫，四、五個喎，擺明係有心、食過返尋味啦！」閨密斬釘截鐵的說：「佢真係愛你，就唔會咁做啦！未結婚就已經唔專一，咁樣嘅男人，無都唔使恨，你仲要得落咩？」

「我出年32歲啦！」她坦然原本有意跟這男友結婚，如果分手，計劃泡湯之餘，更擔心自己是否仍有青春和吸引力找到另一個？畢竟，年齡不會等人。她曾經向朋友透露，希望30歲前可以結婚，不想自己成為「剩女」。

年終時分，她考慮分手，同時又擔心分手，因為內心存在著對年齡數字的恐懼。

「你對剩女嘅觀感係……」我問她。

「人哋會覺得係無人要，有啲問題囉。」她回答說。

即使當今男女漸趨平等，「剩女」這個帶有負面印象的想法，原來依然存在，網上更有人將未婚女生按年齡分為初級、中級及高級剩女，武斷認為30歲就是女人盛衰的分界線，為中年未婚女士冠上尖酸刻薄的形容詞，彷彿指時間會令女人變老和變態。

當她聚焦於自己的年齡界線，我問了她幾個問題：

1）你避免其他人覺得你有問題，所以寧願接受一段明知有問題嘅感情？

2）如果你期望感情關係要專一，你男友係咪抱有同樣嘅原則同想法？

3）如果對方唔能夠對你專一，走入呢段婚姻之後，你會覺得點樣？

我希望她明白，相比一生的感情路，別人目光根本微不足道。我幾敢肯定，走進一段兩個人三觀不合的婚姻，她一定會更加憔悴、老得更快。

如果「剩」不能回避，那就是一份清高和執著，不向現實屈服，堅決向不合格的感情Say no，倒是一種值得尊重的情操。

分手，可怕之處不是結束，而是認為自己再沒能力去開拓。