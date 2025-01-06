沉溺SM享受唯我至上的感覺？滿足征服感，卻被困於失去控制的慾望中

性行為中的性慾刺激，像風帆遇上風，既可輕風送爽歷程暢快，也可能導致船翻沉人被溺。

「上個月頭，我老婆發現咗我嫖妓，呢幾個星期，佢唔係喊就係唔出聲。我知係我唔啱！」他在輔導室內說。

沒有一個女伴能接受身邊男人出軌，特別是在太太眼中，他是一個踏實、有責任感的丈夫。面對太太沒有潑婦罵街式的指責，他內心的不安及歉疚反而更大。

「老婆曾經問：係咪Sex上面佢滿足唔到我，所以我要出去搵？我叫佢唔好亂諗，係我唔啱。」他吸了一口氣：「其實，我係唔知點答佢？」

「你無正面回應，係擔心……」我追問。

「佢知道真實情況，可能會更Hurt。」他不諱言，嫖妓的感覺不是與太太做愛中可以找到的，但他又立即「補飛」說：「我唔係同老婆做無感覺，只不過味道、感覺唔同。」

「嗰個姐姐，可以畀我玩SM。佢原本唔肯，後嚟肯制。」半年前他開始嫖妓。難得找到一個人能夠接受他在性行為中作出掌摑和虐打，他如乾涸時遇上甘露，即使付出更多金錢亦在所不計。半年以來，他一直只光顧同一人。

「摑佢塊面，對方完全接受唔反抗，感覺好刺激、好High。」他分享性與暴力結合的經驗，也清楚知道這行為不可能在婚姻性生活中出現。

在性行為中找到一種唯我至上感覺，對方原本抗拒到後來因為自己而改變到接受，可以從心所欲地為所欲為，那種強大征服感和強烈操控感，令他深深著迷。

「開始玩咗SM之後，對你同太太的性生活同感情，有無乜嘢影響？」我問他。

「我哋繼續如常有性生活，都Ok嘅，不過興奮感覺少咗。而家佢發現咗我嫖妓，關係即刻轉差。我知自己唔啱，傷害咗佢，但係SM嘅feel，真係刺激啲。」他開始檢視情與慾的矛盾和掙扎，一方面不想破壞夫妻感情，另一方面對性的刺激感和操控感十分雀躍，雀躍得有點欲罷不能。

「我知道唔應該咁做，繼續落去，問題會愈嚟愈大，連段婚姻都無埋。」他開始正面並有意識的思考自己的情況。

唯我至上的為所欲為，令他體會極強的能力、征服和操控感覺；卻罷不能的著迷近乎上癮，意味他失去操控，想停卻停不到，連制約和掌控自己的能力也流失。

體會征服的過程令他遭性慾束縛，覺得可以控制別人時卻令自己失去制約和自我操控。性情關係，就是這樣弔詭和諷刺。