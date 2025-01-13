Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

13/01/2025

出軌後為重建婚姻的改變和關心，是心思抑或只是心計？

#婚姻 #愛情 #兩性關係 #出軌 #性治療 #情感關係 #Love Philosophy
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　感情關係的深奧難明，是因為有時很難分辨對方付出的是心思還是心計。

 

　　「我真係想挽救我哋嘅婚姻，所以我好努力咁改變，希望老婆會原諒我。」自從被太太發現出軌，他立即結束那段和女同事維持了年多的婚外情。為了挽救婚姻，他作出很多改變：定時報告行踪、交出手機密碼、每月交出大部份收入、放工立即回家、假期減少應酬陪伴太太、主動跟她聊……

 

　　非常時期作非常轉變，是在給對方償還抑或是一個希望達到個人目的之手段？過而能改，值得肯定抑或作出傷害才作改變，也不一定可以償還？

 

　　「我刻意改變，做嘅呢啲嘢，係咪真係有用？」他在輔導室內問我。

 

　　「你講嘅有用，係指……」我反問他。

 

　　「希望佢覺得我有改，畀機會我，婚姻可以繼續落去。」他回答說。

 

　　「如果佢消化唔到你嘅背叛，最後決定離開，你仍然會繼續而家所做嘅改變嗎？又或者，喺佢離開呢段婚姻前，你會繼續維持呢啲安撫到佢嘅動作嗎？」聽了我的問題，他靜了下來。靜，可能是連他自己也弄不清，自己的改變，目的除了是想保留婚姻，還有沒有其他原因？

 

　　我以一個旅行體會作了一個比喻：「我去過束京數次，仍未能清楚看過全個富士山嘅形貌，但我會再去，即使唔知下次再去能否如願？吸引我嘅，係富士山！」

 

　　留意對方需要、給對方專注和付出、對方受傷時作安慰，本應就是愛情的重要元素，是一種心思，不應存在太多利益計算的心計。如果只計算做的事能否滿足對方要求，從而達到自己保持婚姻之目的，著眼點仍是自己的擁有而不是對方的傷痛，那麼修補婚姻的想法跟攪婚外情，味道似乎有點接近。

 

　　太太能否原諒他？我當然不知道，但我肯定的對他說：「如果太太原諒你，主因一定不是你作了償還，而是她仍然愛你。」

 

　　愛情，如果真的要償還，只能以愛情來償還。償還，將過去忽略的重新拾回，應該是一種態度多於一種手段。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

《說說心理話》情緒反覆無常點算？一句「唔緊要」已經很大安慰！社工分享如何扭轉負面想法► 即睇

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#婚姻 #愛情 #兩性關係 #出軌 #性治療 #情感關係 #Love Philosophy
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Jazz Up Your New Year

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet 30周年】多重慶祝活動一浪接一浪，好禮連環賞！

【etnet 賞你】賞 MOKO x Cheeky Cheeky「厚」有福氣利是封 及「熊 MEOW 」火柴盒造型年曆卡！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk