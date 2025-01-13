出軌後為重建婚姻的改變和關心，是心思抑或只是心計？

感情關係的深奧難明，是因為有時很難分辨對方付出的是心思還是心計。

「我真係想挽救我哋嘅婚姻，所以我好努力咁改變，希望老婆會原諒我。」自從被太太發現出軌，他立即結束那段和女同事維持了年多的婚外情。為了挽救婚姻，他作出很多改變：定時報告行踪、交出手機密碼、每月交出大部份收入、放工立即回家、假期減少應酬陪伴太太、主動跟她聊……

非常時期作非常轉變，是在給對方償還抑或是一個希望達到個人目的之手段？過而能改，值得肯定抑或作出傷害才作改變，也不一定可以償還？

「我刻意改變，做嘅呢啲嘢，係咪真係有用？」他在輔導室內問我。

「你講嘅有用，係指……」我反問他。

「希望佢覺得我有改，畀機會我，婚姻可以繼續落去。」他回答說。

「如果佢消化唔到你嘅背叛，最後決定離開，你仍然會繼續而家所做嘅改變嗎？又或者，喺佢離開呢段婚姻前，你會繼續維持呢啲安撫到佢嘅動作嗎？」聽了我的問題，他靜了下來。靜，可能是連他自己也弄不清，自己的改變，目的除了是想保留婚姻，還有沒有其他原因？

我以一個旅行體會作了一個比喻：「我去過束京數次，仍未能清楚看過全個富士山嘅形貌，但我會再去，即使唔知下次再去能否如願？吸引我嘅，係富士山！」

留意對方需要、給對方專注和付出、對方受傷時作安慰，本應就是愛情的重要元素，是一種心思，不應存在太多利益計算的心計。如果只計算做的事能否滿足對方要求，從而達到自己保持婚姻之目的，著眼點仍是自己的擁有而不是對方的傷痛，那麼修補婚姻的想法跟攪婚外情，味道似乎有點接近。

太太能否原諒他？我當然不知道，但我肯定的對他說：「如果太太原諒你，主因一定不是你作了償還，而是她仍然愛你。」

愛情，如果真的要償還，只能以愛情來償還。償還，將過去忽略的重新拾回，應該是一種態度多於一種手段。