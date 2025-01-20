婚姻中的最大傷害：不是伴侶離開失去感情，而是在感情中失去自我

婚姻，會給人幸福滿足，又可以帶來極大傷害。所以有人說：婚姻，是在愛與痛的邊緣上行走。

單望輪廓、身型及衣著，會覺得她是一個Decent及有吸引力的女士，但細看神情容貌，即使她臉上添了淡妝、畫了眼線，完全遮蓋不了她一臉憔悴倦容。

「唔好意思，我雙眼有啲腫、有啲唔舒服，可能係呢排瞓唔到。」她一直以為自己擁有一段幸福婚姻的想法，三個月前因為發現丈丈有婚外情而被打破。一下子像由天堂被摔到地獄，她完全被內心的驚與痛所呑噬。

一個閨蜜為她感到不忿：「咁都做得出，正渣男！」

「唔知係咪我有乜嘢做得唔夠好，所以佢去搵另一個？」她以質疑是自己不夠好去回應閨蜜。

「明明係佢衰、係佢錯，你點解要掉轉頭話你自己唔啱？」無止境的嘈吵當然無助解決問題，但閨蜜覺得也不至於要息事寧人到反向指責自己。

在憂傷、質疑及要求「自己改善」的情況下，她過了兩個月。上月的一個晚上，丈夫對她說：「我已經無同個女人見面同聯絡，希望過去咗嘅嘢唔好再提，我哋可以變返以前咁樣。」

「佢斷咗出軌，我第一個反應係開心，但跟住就有好多混亂嘅想法同感覺。我嘅傷心同驚，到而家唔單止無停過，而且仲多咗嬲佢。」此刻她在輔導室內問：「件事過咗去，我係未唔應該嬲佢？同埋，嬲對大家想改善關係無乜幫助，係咪？」

三個月前發現丈夫出軌找另一個，她認為是自己不好；三個月後，被背叛的情緒仍未平復乃人之常情，她也認為是自己不好。

「受傷時覺得驚同痛，以及會憤怒，係人嘅正常反應。尊重自己真實嘅感覺，無論係已婚或未婚，都好重要。婚外情其中一個最大傷害係隱瞞同欺騙，希望你可以對自己坦誠。」聽到我的話，她開始飲泣，繼而大哭。望著她，我體會甚麼是抑壓扭曲？明白甚麼是坦誠痛哭？

「我跟住應該點做？」哭過之後她問我。

「先學識對自己好，尊重自己，喺生活裏面做一啲令自己開心舒暢同放鬆嘅事。」過去，她會恆常去做Facial、打網球、約朋友吃飯、做瑜伽，我希望她可以重拾這些生活味道，善待自己。

別人對你不體胋，你更加要錫自己。體諒別人，適可而止；善待自己，全力以赴。