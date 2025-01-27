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性治療師手記
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27/01/2025

男人之苦：DIY影響跟太太的性親密？當感觀主導身體反應，也許形成了「路徑依賴」

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    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

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    逢周一更新

　　「同老婆做愛嗰陣，我入咗佢下面之後無幾耐，未到射精就軟咗。」他跟我分享性生活上面對「男人之苦」的煩惱：「老婆話因為係我自己打得飛機多，已經滿足咗，所以無興趣同佢做。」

 

　　「男人婚後仍有自慰，係咪代表佢唔鍾意我。」曾經有一位女士問我。

 

　　「當一個男人唔再愛佢嘅女人，佢會想盡辦法迴避或用腳離開，唔會剩係走埋一邊，用手套弄佢嘅陽具。」我對她說。

 

　　「其實同老婆親熱嗰陣，我係有反應嘅，我摸佢同佢摸我嘅時候，我都覺得興奮同享受，下面都有硬，所以我唔係好同意佢話，因為我有打飛機，所以唔想同佢做，只不過唔知點解入咗之後兩、三分鐘就慢慢軟。」他不同意太太對他情況的解說，還打了一個比喻：「我有自己一個人食飯，唔等於我唔鍾意同佢一齊食。」

 

　　他描述自己與太太的感情不錯，日常上街會拖手，坐在梳化上有彼此依偎的親密舉動。他指跟太太做愛的意欲一直都有，也有快感，只是陰道交性時不能持續至射精完事。他又指在自慰時由勃起至射精都很順利，不曾出現過「軟鞭」情況。

 

　　「陰莖放入陰道嘅性行為，跟自己用手刺激陰莖，感覺有無唔同？」如果不是做愛意慾問題，我想進一步了解他在兩種性行為中的體驗，有否分別？

 

　　「用手嘅感覺強烈啲，用力啲揸落去，會興奮啲。」他想了一會後說：「做愛嗰陣剩係插入去，興奮感覺無咁強烈。」

 

　　我向他伸出兩隻手指，想了解一下他所謂「用力揸」的力度。他往我手按，指節間我感覺到力的擠壓。

 

　　「如果你習慣以呢種擠壓力度刺激陰莖至射精，當你嘅陰莖放入太太陰道裏面，應該提供唔到呢種咁強嘅擠壓力度。」在他先前用的比喻，我添上一個延續：「自己一個人食飯唔係問題，不過如果食得太重口味，或者長時間食得不健康，會影響舌頭對味覺嘅敏感度。」

 

　　自慰與做愛，是兩種不同的性經驗，但每個人的身體都有記憶，當某種感觀主導了身體反應，身體慣性要進入某種狀態，就可能會形成「路徑依賴」（Path Dependence）。

 

 

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