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性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

31/03/2025

背著她在交友App與異性調情：未是真正出軌，卻是曖昧成癮？

#交友App #兩性關係 #曖昧 #兩性 #出軌 #情感關係 #調情 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　跟異性調情，是男人的一種虛榮。

 

　　有女士曾經不滿的指：一旦被男人追到手，他就不會再像以前對自己那麼用情細心。也聽過不少女人投訴：明明有了自己的女人，男人為何仍對其他女人輕聲蜜語獻溫柔？

 

　　「返到屋企就無嘢講，緊係啦，忙住同其他女仔傾偈嘛，你唔好以為我唔知！」她終於按捺不住，指責他跟別的女生在交友App調情：「你記住，你已經結咗婚啦！」

 

　　「傾下偈啫，你唔使咁敏感喎。」面對質疑，他本能反應的將事情淡化，將結論轉移為對方敏感。

 

　　「傾到自己出高價幫條女買演唱會黃牛飛，跟住同條女講係自己識人所以撲到飛，又唔使人畀返錢你，咁叫傾偈咩？」她強而有力的反駁他：「你想呃佢、呃我、定呃你自己呀？」

 

　　「其實……朋友嘅嘢，有時……幫到手嘅咪幫囉。」他的語調聲線反映自己的解說已經站不住腳，不能解釋但仍想掩飾。

 

　　「兩個人相處有唔開心，又或者感情有乜嘢問題，可以講出嚟，唔應該背住我做啲咁嘅嘢。」她眼眶開始滲出淚珠，他的頭一直向下垂。

 

　　他為甚麼會作出一些連自己也解釋不到的行為？

 

　　跟那女生聊天，他不稱是「出軌」，但由起初隔幾天聊一次，到有段時間天天聊，他有一種很特別的感覺，尤其當對方稱讚他「好人」、「細心」、「大方」、「風趣」、「有風度」、「一定有好多人鍾意同你做朋友」……。有些話，在別人口中說出來，都是自身魅力的明證，令他覺得自己與眾不同，滿有「叉電」的感覺。那張$1800的黃牛票，他沒有得到任何即時具體回報，但從心理角度看，性價比頗高。

 

　　當每天都同她聊天、調情、說笑、被探索、被崇拜、被喜歡，即使不是情侶，也會上癮、會倚賴、會記掛、會習慣她存在。即使此刻未去到出軌、儘管你再自律，直到某一天，對方漸漸像變成精神支柱，你會發現理智已經沒有大作用，很難戒掉這個人。曖昧，可以是一個習慣。

 

　　逢場作戲的其中一個副作用，是容易把戲當真，當入戲過深，會令人分不清幻想與真實。

 

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