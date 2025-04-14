丈夫出軌過後，想和第三者見上一面？見了就會甘心嗎？

感情中經歷被背叛，內心充斥極大傷痛和不甘心，偶爾總會回頭望，但不要走回頭路。

「我想你約個女人出嚟，我想見下佢，睇下佢個樣。」有一晚，她突然向丈夫提出要求。

「你做乜要見？同埋，我已經Delete哂所有資料，無聯絡佢好耐囉喎。」丈夫虛怯之餘，極力強調他與那個女網友沒再聯絡，出軌關係真的已經終止。

三個月前，她發現丈夫跟一個在交友App認識的女生出軌，他們上過兩次床。事件揭發後，丈夫認錯致歉，她亦願意給他一次機會，重建婚姻。

想挽救一段維持了六年的婚姻，她承認是自己放不下，但對丈夫曾經和另一女生交好，她覺得不甘心。不甘心，因為覺自己輸了給另一個女人。

過去三個月，他經常在想：是否有甚麼比不上那女人？她是否比我年輕？比我美貌？抑或她身材正、做愛技巧比我好？……她不斷推敲想像到腦海裏彷彿已經有一個小三的真實觀感印記。

「我好唔甘心，想見下佢，睇下係咪同我諗嘅一樣？睇下我有啲乜嘢及唔上佢？」她說。

「你見到那個人，就會甘心？會幫到你接受丈夫出軌？」我對她的想法有點懷疑：「況且，見一次就能認識一個人？如果覺得仍然認識得唔夠，係未繼續要求丈夫再約佢、再見？要求自己去見一個你憎、你敵視嘅人，會唔會令你嘅情緒帶嚟更大嘅動盪同不安？」

感情被背叛而仍想挽救感情，有些人會折磨對方，有些人會折磨自己。

「同丈夫嘅感情，你有乜嘢期盼？」我問她。

「希望將來佢真係會對我專一，呢件事嘅影響盡快過去，我哋之間嘅感情可以修補到。」她開始意識到重建婚姻的重點，是他倆的關係，不是那個女人。

花時間去偵查認識小三的為人、年齡、相貌、身材、性技巧……只會將小三放置得更當眼、更牢固，再次擺放她在婚姻關係中間，似是回頭路而不是修補婚姻感情的出路。

心有不甘，乃人之常情；在感情上要大方，或許是個傳說，知道是一回事，實行又是另一回事。