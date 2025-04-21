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性治療師手記
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21/04/2025

Ghosting式分手：可以減少雙方難受尷尬，抑或帶來更大傷痛？

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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　曾經有人說，渣男有三種：1) 一腳踏幾船，沒有專一；2) 食完周圍唱，沒有口德；3) 消失當分手，沒有交待。

 

　　「呢幾個星期，我有搵過佢，但佢所有信息不回，完全無反應，之前大家仲傾得好好哋，而家突然好似瞬間消失。」她跟友人談及近來發展的一段關係出了變化。

 

    四個月前，她在網上認識了一個男生，傾談過程間她對他產生了好感，大家約過幾次見面，拖過幾次手。

 

　　她內心認為：如果他對自己沒好感，見過一次面應該不會再相約，加上拖手是發展拍拖關係的一個標示，於是她對這段關係多了期盼，憧憬繼續發展。豈料，近數星期，對方突然失聯像人間蒸發。

 

　　「佢好似Ghost你喎！」友人對她說。

 

　　「即係點呀？」她問。

 

　　「即係唔聲唔聲完咗段關係，又或者冇表示即係表示咗囉。」友人對她說：「呢啲咪係賤男囉，有膽做無膽面對。」

 

　　Ghosting，形容一個人像鬼影一樣突然消失得無影無踪，從而退出或結束一段關係。若感情關係不深而突然失聯，是輕量級的ghost。若交往了一段時間或戀情已經萌芽發展，一方突然消失，被ghost者沒有收到任何訊息或被清楚告知「分手」，會出現低落,抑鬱,自我懷疑以致自我否定的痛苦反應。

 

　　分手，是否應該要作清楚交待？

 

　　曾經試過以Ghosting方式跟人分手的他對我說：「既然決定咗分手，見面同唔面結果都係一樣啦；當面講會令大家唔舒服，只會更加尷尬啫。如果對方唔想分手，你講同唔講佢都係唔想分手，咁不如決絕啲仲好。」

 

　　按他所說，Ghosting是想減少不舒服,減少尷尬，但他這個「好過啲」的方法，會令別人更難過，給對方帶來更大不安和痛苦。

 

　　一方說：「講同唔講都會死亡，咁講嚟做乜！」

 

　　另一方說：「即使死亡，我都想知死因；交待，係對關係嘅一個尊重！」

 

　　我想起自己的一個經歷：一個朋友患了末期急性肝癌，生命倒數，那時我往醫院探望了他幾次。面對這種生命的突然，每次探望，我都有種說不出的難受感覺。既然令自己難受，為何還要探望？即使探望，也不會令他的死亡事實帶來任何改變，為何還要見？

 

　　或許，應對問題的方法，不一定會帶來結果的改變，卻反映著一個人對關係、對感情的態度。

 

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