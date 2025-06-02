貪新鮮是男人本性？婚姻中的信任感和安全感，比新鮮感來得更重要

如果單是要找新鮮感和刺激感，SP、一夜情或有不同性伴，應該比婚姻更能滿足這慾望。

「之前喺Sex上面我有主動過，但你喺到避，而家擰轉頭就出去搞。」她帶著怒氣質問身旁的丈夫：「你點解要去叫雞？係咪我滿足唔到你？定係你已經對我無咗感覺？如果係咁，大家再落去都無乜意思！」

一段有二十七年感情的婚姻、一個相信了超過四分一世紀的枕邊人，年過半百還是走上出軌路，令她既詫異又憤怒。是感情不可信，抑或「好色、貪新鮮」根本是男人的本性？

「我都唔知點解？可能係……對咗廿幾年，耐咗，有啲睇厭嘅感覺？」他知道不能敷衍回答太太的質問，小心翼翼將自己的感覺說出來。

「即係你對我厭咗，覺得我無哂吸引力，所以就要叫雞！」太太覺得他將嫖妓的不道德行為歸因於雙方長年日見夜對，以及自己青春不在，先前的怒氣瞬間火上添油。

「我寧願你話畀我聽，係一時衝動按制唔到自己，咁仲可以諗下點樣改善？但因為無咗新鮮感、厭咗，我諗唔到有乜嘢可以做。」太太心目中，所有人和事（當然包括夫妻感情），隨著時日增加，起初的新鮮感、好奇和刺激感都會下降；以此推論，所有婚姻經過一定歲月，待得日久，必然崩塌。

渴望新鮮感，是人性一種慾望；結婚久了，就必然生厭？

「如果婚姻只靠新鮮感維持，我相信無一段婚姻可以維持得耐。」我繼續問他：「你同太太結婚二十七年，有無乜嘢你係好珍惜嘅？」

「佢為頭家付出咗好多，又好了解我，甚至有啲我未諗到嘅嘢，佢都幫我諗埋，所以我好信任佢。同埋，有時放工好攰，返到屋企一齊嘅時候，會有種放鬆同舒服嘅感覺。」他娓娓道出婚姻中最滿足、最珍貴的東西，沒有一樣跟新鮮感有關。

他的體會，跟我在輔室內聽過眾多的婚姻故事十分一致：從沒有人為了新鮮感而結婚。

「你所講嘅了解、信任，應該係兩個人經過歲月嘅相處、認識、關心同協調而衍生出嚟；從呢個角度睇，婚姻最主要畀到你係熟悉感、信任感同安全感，而唔係新鮮感。」我對他說。

一旦熟悉，就必然生厭？

我跟他分享一個生活體會：當初我搬入現時居所，每次在梳化坐下，都會帶著新鮮眼光觀看廳房的顏色佈置和擺設配搭，不期然就有一份雀躍和開心。二十年過去，我己經不太留意家中擺設，但當我坐在梳化，感到的是一份放鬆、安全和歸屬感。即使新鮮感換成了熟悉感，我對這個家不但沒有生厭，滿足感反而更大。