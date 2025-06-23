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性治療師手記
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23/06/2025

經常被質疑和翻舊賬！感情創傷後，該如何重建信任？

#愛情 #出軌 #婚姻 #性治療師 #兩性關係 #情感關係 #Love Philosophy
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　「過去嘅事已經過去，做人要放下、要向前望，唔好畀唔開心嘅過去拖累同阻住將來。」這句鼓勵別人要放下的說話，對一些曾經被感情背叛的人，可能連半點影響力也沒有。

 

　　「其實我真係好努力咁改變，由以前唔係好識關心佢到而家近乎係呵護備至。我每日返到Office、Lunch time、放工，都會話畀佢知；放工就立即返屋企，免得佢懷疑我去咗邊；假期唔使返工，更加係所有時間都同佢一齊，佢想去邊我就陪佢去邊。」他嘆了一口氣說：「可以做嘅我都去做，但佢依然係唔信我。」

 

　　四個月前，他被太太發現有嫖妓行為，他即時道歉承認錯誤，太太也願意給予雙方修補關係一個機會。豈料，重建信任的難度，遠遠超乎他的預期。

 

　　「錢同時間，已經完全畀哂佢，你話我仲點做到啲對唔住佢嘅事？但佢仍然質疑我會唔會偷偷地出去滾？」面對太太的非理性質疑，他感到無奈和無助：「要佢信返我，係咪真係咁難？如果永遠都係咁，真係唔知點算！」

 

　　「我有勸佢唔好諗返以前啲唔開心嘅事，點知畀佢鬧返轉頭，我而家都唔敢開聲叫佢放下。」他形容現時的生活步步為營，即使已經盡量避免踩地雷，仍是經常被太太質疑和翻舊賬斥責。

 

　　「佢呢種情況，算唔算係情緒上對我嘅一種報復？」他問。

 

　　太太對他的情緒反應，是一種蓄意報復還是情緒失控？

 

　　被出軌者的難以復原，是因為不忠摧毀了關係中的專一、尊重、關愛及自我價值的信念，有時甚至會帶著不忿的問：「點解痛苦嘅係我？點解佢唔使痛苦？」當覺得自己不被尊重，情緒往往會轉化成憤怒和指責，背後其實是渴望自己的傷痛被看見。

 

　　「我可以點做？」他數次提出過這問題。

 

　　對他的提問，我給了一些忠告：

 

1）真正的負責任不單是說對不起和說我已經改善了，而是要堅持著修復關係的決定；

 

2）即使是重覆的懷疑、斥責和翻舊賬，要準備聆聽對方的哭罵而不迴避，展現自己不是想淡化或忽略她的傷痛；

 

3）責備，意味著仍在乎對方；當她充斥著傷痛時，留下來陪她度過這段無法一個人承受的痛。

 

　　「出嚟行，原來真係要還，而且還款期仲好長。」他苦笑對著我說。

 

 

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