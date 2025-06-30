Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

30/06/2025

人夫背妻尋找性服務？買的不只是性，而是一種短暫的傷害式療癒

#兩性關係 #Love Philosophy #性治療師 #情感關係 #性治療 #兩性 #愛情
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　人生其中一種荒謬，是當你想成為某一樣人，最終卻成為不了那樣的人；你看不起某一類人，最後自己卻成為那一類人。

 

　　「我哋兩夫婦都係重視家庭嘅人，感情都算唔錯。雖然太太係職業女性，但對屋企、對我同個仔嘅付出，從來冇減少。由於個仔有輕微讀寫障礙，佢喺管教上要花更多嘅精神，但佢好少有怨言。能夠娶到佢，我覺得係我嘅幸運。所以，我覺得好對佢唔住。」他帶著自責語氣對我說。

 

　　三個月前他開始光顧性服務，向同一個性工作者光顧了六次。三個星期前有一晚在回家路上，他突然自問：「唔通繼續咁落去？繼續咁落去會變成點？」

 

　　自那個晚上開始，他約束著慾望，沒有再光顧性服務，即使那位性工作者曾給他數次私訊。

 

　　在輔導室內遇見的出軌者，大多是因為出軌事件被揭發，在避逼、被伴侶要求或想挽救婚姻的情況下走入輔導室。在出軌事情未被揭發，自己主動帶著內疚尋求輔導，他算是一個異類。

 

　　「你點理解自己一方面話好重視家庭、覺得太太好重要，但另一方面又會做啲傷害太太、破壞家庭穩定嘅行為？」我問他。

 

　　當他跟我回顧過去幾年的一些生活片段，我漸漸發現他購買的，不只是性，而是一種短暫的療癒。

 

　　家中晚上的日常，是他靜靜坐在一旁望手機，太太在客廳的另一角督促兒子的功課和溫習，他弄不清自己是個陪伴者還是旁觀者？

 

　　「有時會有一種好似喺度搭枱嘅感覺。」他苦笑的說。

 

　　望著太太一臉倦容，又遇上自己有性需要，他會對自己說：「算啦！」漸漸地，他學會了收起自己的聲音，假裝不需要、佯裝不在意。但那些不在意，只是將自己的渴望抑壓、將眼神移開，繼續扮演一個大方又體諒的丈夫。

 

　　有時生活太重，「我想要」的意欲，都成為奢侈。

 

　　「除咗小朋友，原來成年人都有「我想要」同被關注嘅需要。」我希望他能夠透過這話接觸到內心存在著的一個洞。

 

　　在嫖妓的過程，他可以理直氣強壯說「我想要」，那個內心的洞彷彿瞬間被填補，而這種「傷害式的補償」也成為了他口說愛太太卻又傷害了太太的矛盾。

 

　　被安撫，被照顧是人的需要，希望他可以明白真正給自己療癒的方法是甚麼，一定不是透過性服務。

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】梁振英認為業主須放棄主宰心態，減租「做旺個市」。你是否認同？► 立即投票

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#兩性關係 #Love Philosophy #性治療師 #情感關係 #性治療 #兩性 #愛情
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet.com.hk