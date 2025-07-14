Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

14/07/2025

性治療師談紅姐事件：發現「她」原來是「他」，為何還要一頭栽進去？

#性治療師 #Love Philosophy #紅姐事件 #情感關係 #性治療 #兩性 #性生活 #偽娘 #Sex Tips
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　現實再次說明，不用付費的東西，才是最貴，而且貴到負擔不起。

 

　　網上熱傳內地一宗桃色新聞，有38歲男士三年以來一直以女裝示人，在網上邀約男士約炮，只要對方帶同花生油、牛奶或水果等物件，就可以免費換取性行為。據說這位「偽娘」共誘騙超過千六名男士發生性行為，並將約炮的性愛過程偷拍，將短片放上網售賣。及後，有傳部分男士感染了愛滋病；亦有部份參與「免費性愛」男士的女伴，獲知事件後因為不能接受這種匪夷所思的行徑而要分手或退婚。

 

　　這宗事件除了引來不少「花生友」抽水，笑稱：「女士要跟這大叔學習征服男人」、「只有男人更了解男人」……也有人提出一個疑問：那些男人為何這麼愚蠢？約炮時見到「她」，除了跟網上看見的樣子不同，更加是個男人，為何仍然被騙？

 

　　男人偷歡，基本上都想將自己的利益最大化，把新鮮感取過夠。拿著兩個生果就可以跟一個陌生女人免費上床，既是穩賺交易，又充滿新鮮刺激。即是說，跟「她」約炮，一直認為得益者是自己，怎想到最後獵人反成為獵物。

 

　　去到約炮現場，發現「她」原來是「他」，大部份應約者可能會有些失望，但為何沒有「劈炮」離開？

 

　　據報導，其中一位男士描述自己內心也有質疑，但「來都來了」，加上性慾衝動和新鮮刺激感驅使，於是即使不是最好，也聊勝於無。

 

　　不喜歡也做？

 

　　這不難理解，讓我舉兩個例子：

 

　　1）當走進電影院，開場後不久你覺得那齣電影頗為沉悶，但大部份人仍會選擇坐至完場而不會中途離開，因為在很多人眼中，不浪費也是一種利益。「食得唔好嘥」，也是同一導向。沉沒成本效應（Sunk Cost Effect）指，當人做決策時，因為已經投放了金錢、時間或情感而會忽略未來的利益或損失，基於有投放而不願意止損。

 

　　2）我有一位女性朋友，對選擇男伴本來有某些心目中條件，但經歷過數次戀愛失敗，後來遇上一個不是自己心儀類型的男人，也決定跟他發展，原來內心的需要和慾望，不但會令人遷就，也會將人改變。那些約炮男士，如果有些是宅男，不曾戀愛過、不曾親過女性香澤，偽娘即使不是真娘，也可即時填補在內心滾動已久的性渴求。

 

　　或是情、或是性，如果對自己的需要和慾望認知不足，沒有意識去學習調節和透過恰當方法滿足或疏導，人就會反被操控，甚至被吞噬。如果你不用上半心思考，下半身當然就會幫你做決定。

 

　　究竟，是偽娘誘騙男人約炮從而自肥，還是男人想以低成本約炮滿足慾望而得益？是偽娘的欺騙技巧高明，抑或是一眾男人在自投羅網？

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】特朗普正逼迫鮑威爾下台，你認為鮑威爾短期內會否辭職？► 立即投票

我要回應
更多性治療師手記文章
You May Also Like
#性治療師 #Love Philosophy #紅姐事件 #情感關係 #性治療 #兩性 #性生活 #偽娘 #Sex Tips
More on Sex & Love

版主留言

放大顯示
精選影片
Screen Sensations

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood mapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet Bonus】賞你利嘉敏親筆簽名新書《逆齡生活日常》(價值HK$168)

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

etnet.com.hk