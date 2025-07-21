續談紅姐事件：「來都來了」？明明是異性戀，為何對同性也會產生性反應？

人的難以理解，除了因為人心複雜，還因為會變。

「紅姐事件」網上繼續發酵，由洗版式的嘩苦嘲諷到推動營銷產品的噱頭，隨手可見；「來都來了」，數天之內更加成為潮語。

不少朋友也跟我談論這事，他們問了一個問題：那些約炮男人有些已有女伴、有些準備結婚，本是喜歡女人，為何突然轉Gay，跟男人發生性行為？

或許，先要知道甚麼是同性戀？

同性戀是性傾向的一種，是按個人的生理、心理和性需要而作出的選擇。同性戀傾向的人會選擇相同性別的人作為性滿足對象，而性滿足包括：情感興趣、性器官興趣及性生理興奮三方面。所以，要界定一個人是同性戀，必先要確定其情感對象、性慾對象及性行為對象，持續並固定地都是同性。界定同性戀不單考慮性吸引（Sexual Attraction），更加重視浪漫和情感吸引（Romantic And Emotional Attraction）。因此，不能單單因為有同性性行為，就足以判斷他是同性戀。

換言之，同性戀者會傾向同性性行為，並從中感到滿足，但單單有同性性行為卻不能認定是同性戀。例如：有一天我在運動場見到你跑步，我不能就此認定你熱愛跑步；你跑步，可以是陪朋友、要減重、迎接夏天要瘦身、身體檢查有三高而醫生叫你做運動……

如果不是同性戀，對住同性都有性慾、性反應？

男人容易受視覺吸引而產生性慾，這是不爭事實，但性慾除了會被視覺牽動，還會被嗅覺、聽覺、觸覺或感覺所喚起。有些人會聞到某些氣味（如：香水或伴侶體味）而有性興奮；有些人會聽到某些聲音（如：重的呼吸聲、呻吟聲）而感到性亢奮；有些人身體某些部位一旦被觸摸撥弄性慾就會被喚起；有些人在某些處境或環境（如：燈光暗淡有神秘感和提高性幻想、陌生環境有新鮮和刺激感）會挑起性探索或性冒險的衝動……喚起性慾的方式因人而異，亦遠比我們想像到的多。

當然，我們不能排除紅組懂得一些刺激男士的性技巧，當中又或可能真的有一些是同性戀或雙性戀者，但不應粗略的認為有過同性性行為的人就是同性戀。

性滿足有三個層面：生理、心理和關係。紅組會要求男士帶一些生果或其他日用品換取免費性愛，感覺似是探望朋友而不是嫖客；據聞紅組還會將生果去皮給「朋友」享用，那種免費而又被重視及窩心感覺，給人有很高的情緒價值和情感滿足。

對於那些已有女伴的男士，我最大關注點並非同性還是異性性行為，而是為甚麼他們會背著女伴搭上另一個？是專一的心變了還是從來都覺得伴侶關係不一定要專一？是因為貪食沒有想過後果，抑或以為自己可以隱藏偷食的秘密？是認為偷食歸偷食、感情歸感情的將性和情兩者分割？

他們對情性關係的態度，是變了還是一直沒有變？這種複雜性，遠比性傾向問題，更難理解。