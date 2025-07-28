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性治療師手記
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28/07/2025

情路不順遇上渣男！是命中註定的不幸，還是自己眼光出了問題？

#愛情 #兩性關係 #兩性 #情感關係 #Love Philosophy #渣男
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  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　愛情會令人有憧憬和幻想，但太多不切實際的幻想最終反會令自己受傷。

 

　　「有人話人生總會遇上一、兩個渣男，唉，我年半未夠，就遇到三個。」她以半失望半自嘲語氣說：「睇嚟要搵個相士睇下自己係咪真係咁唔好命。」

 

　　她向我講述三個不同的男友，並形容在三段感情中，同樣有一種被人撇棄的感覺：

 

　　1）第一個很溫柔，懂得用說話取悅她，令她感到被呵護，但相處不夠三個月，上了床幾次，連正式分手都沒說她就被斷聯。

 

　　2）第二個起初對她熱情得近乎隨傳隨到，但上床之後不久，就對她愈來愈冷淡，以被動、冷漠和軟對抗態度，逼她說分手。

 

　　3）第三個有點隨性和浪漫，起初常給她意外驚喜，及後發現他原來同時也在跟別的女生在浪漫，最後因為他不專一而分手。

 

　　「你接二連三都遇到啲渣男，除咗啲男人衰，有冇諗過你自己嘅眼光同選擇可能有啲問題？」她的一個閨密曾經這樣對她說。

 

　　我發現她幾段感情有著一些共同點：三位男士都懂得透過甜言蜜語或浪漫行動展現溫柔去討好及取悅她；一旦感受到被柔情呵護，她對那段關係就有很大憧憬，在未有足夠理解對方時就火速跟他「撻著」，短時間內上床，認為上床就是拉近關係的證據；那些男友初期對她很熱情，發展到「牀階段」（Bed Stage）就像變臉般的變得冷淡。

 

　　以為遇上暖男，她對感情發展有很大期盼和長遠憧憬，但原來對方的暖，上床之後就Expired。她希望對方向她說愛，但對方不單跟她一個說愛，也同時會向別的女生說愛，展現一腳踏幾船的渣男本色。

 

　　三段關係中，她似乎都在找同一類型的男人，即使第一次失敗，她的口味眼光沒有改變，更期盼後來者是前度的升級版：感覺要相似，向她散發的柔情和取悅要做得更極致。

 

　　在找愛的過程，如果她單以被取悦的感覺作為選擇標準，繼續分不清對方給她的溫柔細心是愛他還是想「上」她的事前技倆，未來她遇到的渣男，應該陸續有來。

 

　　愛恩斯坦曾經說：瘋子是重覆相同的事，卻期望有不同結果。（Insanity is doing the same thing over and over again and expecting different results.）

 

 

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