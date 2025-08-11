婚後性生活：為何就是硬不起來？在床上，情感溫度才是最要注意的地方

每個人都生活在記憶和經驗中，思想、情緒及行為也在記憶和經驗中被塑造。

「我哋結咗婚九個月，親熱次數唔多，我多數自己搞掂。」他有點尷尬的繼續說：「雖然老婆無出聲話不滿，不過係人都覺得有唔妥，只不過佢唔講出嚟啫。」

他上次與太太親熱的時間是一個月前，因為對勃起情況有擔心，他要求太太集中刺激他的陰莖，繼而進行陰道性交。當陰莖進入不久，那話兒就軟了下來。這種一開始就結束的做愛情況，在他們結婚之後就出現。

「自己搞嗰陣，硬度完全無問題，唔會有呢種情況。」他從小就有自慰習慣，十多年來很少會出現陰莖硬度持續不到的狀況，所以面對當前問題，他有點焦慮，既沮喪自己表現不佳，也擔心太太積累不滿、對自己失望。

為迴避性生活帶來的不安，他漸漸減少向太太親熱，而自己的需要就繼續以最熟悉、最有信心的自慰方式解決。

夫妻其中一種隔膜，是雙方明知有問題，卻各自放在心內，不能坦誠面對。有話不說和互相撕殺，在婚姻中具有同樣的殺傷力。

「你覺得自慰同做愛有乜嘢分別？」我問他。

「自己摸下面，舒服同興奮好多。」他拿起我給他的那個陰莖道具，向我展示如何套弄。

「我見你都幾大力揸落去，你自慰時都係咁樣？」我問。

「通常都係咁。」他點頭說：「有時睇AV睇得耐，下面開始無咁硬，就會用力揸，跟住又硬返。」

「當你習慣用強力度刺激陰莖令佢勃起，呢種模式亦逐漸成為你嘅身體記憶。」我繼續說：「做愛時，太太陰道應該提供唔到呢種擠壓陰莖嘅力度。」

有一個理論名「貝勃定律」（Beibo Law），亦稱為刺激遞減定律，是指當人承受較大刺激後，及後對較小的刺激會感到微不足道，不再那麼敏感，甚至麻木。

在自慰經驗中，他一直將焦點放於陰莖的反應，狹隘地以結果為目標的視陰莖勃起為唯一任務，並將這模式延伸至夫妻性親密，要求太太集中刺激他的陰莖然後性交，最後卻發現做愛與自慰原來有很大的不同。

人可以透過不同感官（視覺、聽覺、嗅覺、觸覺、感覺）去驅動性慾和提升性興奮，不一定要倚靠強烈的擠壓力度。

伴侶走到床上，情感溫度才是最要注意的地方。