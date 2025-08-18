Sex & Love
性治療師手記
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

18/08/2025

是愛情還是偷情？婚外情的思辨：戀愛腦的人，往往是最容易得手的行騙對象

#第三者 #情感關係 #Love Philosophy #出軌 #兩性 #兩性關係 #愛情
  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　慾望有時會障礙人的目光，彷彿將一個人變成了另一個人。

 

　　「識咗你咁多年，我真係無諗過你會做啲咁嘅嘢！」一個閨蜜有一次用近乎質問的語氣對她說：「以我認識你嘅性格，真係唔明點解你會做第三者？你哋呢啲叫偷情唔係叫愛情，你有無諗清楚？」

 

　　「其實之前我都無諗過會做人哋嘅第三者，但我哋兩個真係愛對方，雖然……有時會辛苦啲。」她覺得愛是一個身不由己的由衷行動。其實她心中還有些話沒說出口：「愛一個人有錯咩？點能夠用應該同唔應該去衡量！」

 

　　半年前，她與一位有婦之夫開始婚外情。對著一段半開心、半羞恥的關係，她也曾經問過對方：「你覺得我哋點呀？」

 

　　「我對老婆已經無晒感覺，喺感情關係裏面，不被愛嗰個先係第三者。」一句像在小說裏才會出現的說話，走進她心內，徹底將她擊潰和俘虜。

 

　　往後幾個月兩個人被新鮮感情及熾熱性愛所陶醉，更加令她不能自拔，因為當情感匱乏與幻想連結，更容易被虛構的親密關係所操控。

 

　　聽過她的描述，我觀察到被戀愛腦佔據的人，是很容易得手的行騙對象。欺人加上自欺，效果特別顯著。

 

　　「有無諗過你哋將來會點？」我問她。

 

　　「做人邊諗到咁遠吖！」她說。

 

　　「你無諗將來抑或唔係好睇到將來？」我的追問，換來她的沉默。

 

　　「佢話佢而家對老婆只係責任，即係負責任嘅對象係老婆，而愛情對象係你；但如果個男人真係愛你，心裏只有你一個，又點做到你唔開心嘅時候佢喺屋企陪老婆？如果將來佢老婆知道你哋嘅關係，佢會向邊個負責多啲？」我覺得愛情包含責任元素，兩者不是對立或分割。

 

　　「你覺得佢唔係真係愛我？」她問我。

 

　　「佢內心點諗我唔知道，但如果一段感情帶嚟咁多不安、羞恥、懷疑同唔清晰，應該係有好多雜質，唔會只係話你哋有愛咁單純。」我回答她說。

 

　　那一次，她不單沒有得到任何答案，反而帶了更多問題離開輔導室。

 

　　三個月後的一天，她告訴我：「我同佢分咗手，係我提出嘅。」

 

　　為何分手？

 

　　「係收到佢一個WhatsApp後決定嘅。」她說。

 

　　較早前她感染肺炎入了醫院，她找了他多次後才收到他的回覆：

 

　　「同屋企人去咗旅行，而家喺京都，一星期後先返嚟。」

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】新田科技城發展區發現明朝古墓群，有團體倡當局修改規劃，原址保留，你是否贊成？► 立即投票

