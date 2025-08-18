是愛情還是偷情？婚外情的思辨：戀愛腦的人，往往是最容易得手的行騙對象

慾望有時會障礙人的目光，彷彿將一個人變成了另一個人。

「識咗你咁多年，我真係無諗過你會做啲咁嘅嘢！」一個閨蜜有一次用近乎質問的語氣對她說：「以我認識你嘅性格，真係唔明點解你會做第三者？你哋呢啲叫偷情唔係叫愛情，你有無諗清楚？」

「其實之前我都無諗過會做人哋嘅第三者，但我哋兩個真係愛對方，雖然……有時會辛苦啲。」她覺得愛是一個身不由己的由衷行動。其實她心中還有些話沒說出口：「愛一個人有錯咩？點能夠用應該同唔應該去衡量！」

半年前，她與一位有婦之夫開始婚外情。對著一段半開心、半羞恥的關係，她也曾經問過對方：「你覺得我哋點呀？」

「我對老婆已經無晒感覺，喺感情關係裏面，不被愛嗰個先係第三者。」一句像在小說裏才會出現的說話，走進她心內，徹底將她擊潰和俘虜。

往後幾個月兩個人被新鮮感情及熾熱性愛所陶醉，更加令她不能自拔，因為當情感匱乏與幻想連結，更容易被虛構的親密關係所操控。

聽過她的描述，我觀察到被戀愛腦佔據的人，是很容易得手的行騙對象。欺人加上自欺，效果特別顯著。

「有無諗過你哋將來會點？」我問她。

「做人邊諗到咁遠吖！」她說。

「你無諗將來抑或唔係好睇到將來？」我的追問，換來她的沉默。

「佢話佢而家對老婆只係責任，即係負責任嘅對象係老婆，而愛情對象係你；但如果個男人真係愛你，心裏只有你一個，又點做到你唔開心嘅時候佢喺屋企陪老婆？如果將來佢老婆知道你哋嘅關係，佢會向邊個負責多啲？」我覺得愛情包含責任元素，兩者不是對立或分割。

「你覺得佢唔係真係愛我？」她問我。

「佢內心點諗我唔知道，但如果一段感情帶嚟咁多不安、羞恥、懷疑同唔清晰，應該係有好多雜質，唔會只係話你哋有愛咁單純。」我回答她說。

那一次，她不單沒有得到任何答案，反而帶了更多問題離開輔導室。

三個月後的一天，她告訴我：「我同佢分咗手，係我提出嘅。」

為何分手？

「係收到佢一個WhatsApp後決定嘅。」她說。

較早前她感染肺炎入了醫院，她找了他多次後才收到他的回覆：

「同屋企人去咗旅行，而家喺京都，一星期後先返嚟。」