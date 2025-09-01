Sex & Love
性治療師手記
01/09/2025

出軌是滿足性需要的唯一出路？填補了婚姻中的性失落，才發現煩惱更大

#Love Philosophy #SP #出軌 #Sex Tips #婚姻 #沉船 #性生活 #性治療師 #愛情 #兩性 #兩性關係
  • 古錦榮

    古錦榮

    社會科學(輔導學)碩士、註冊社工、認可性治療師、認可催眠治療師，認可身心語言程式(NLP)執行師、MBTI十六型性格認可施測師、性格透視(Personality Dimensions)課程認可導師，曾先後從事家庭及婚姻輔導、男士輔導、童年創傷輔導及性治療服務。

    在輔導室內與人談情說性已廿載，仍沒學識甚麼人生大道理，只曉得睜開心眼去細味每個生命故事的起伏與掙扎、失落與盼望。和諧情性關係不是靠想像而得，而是一步一腳印的建立起來，要用心和力去培養，而非當作夢的去追求。

    若您有關於情性關係的問題或諮詢，可發電郵查詢。

    性治療師手記

    逢周一更新

　　性交與做愛的最大分別，是前者強調性慾和性行為，後者則重視性關係中的親密感。

 

　　「我都唔想做啲傷害兩夫妻關係嘅事，但係……」她忐忑的繼續說：「我都係人，我都有需要。」

 

　　已婚的她在網上認識了一位男士，繼而發展成SP，跟他上過幾次床。出軌原因，是丈夫過去兩年在床上對她十分冷淡，常要她多番要求他才「交一次功課」。對這種要逼才有性的情況，她感到十分失望和難堪，覺得自己很Cheap。

 

　　「除咗性需要得到滿足，佢讚我外型身材Keep得好好，令我覺得自己仲有吸引力。我哋做完愛佢唔會即刻走，會攬住我傾偈。」她形容跟SP上床的最大吸引力不是性器官接觸，而是那種被肯定、被呵護的滿足。

 

　　原本對這段關係的定位是SP，但她開始有沉船的感覺；原本是填補婚姻中的性失落，卻發現自己對他的情感渴求和倚賴愈來愈大。究竟是她高估自己的自制能力，抑或是對自己的需要有一個錯判？

 

　　「既然搵到一個可以滿足你的人，你有冇諗過同丈夫分開？」我問她。

 

　　「其實老公有好多方面對我都唔差，況且……」她告訴我那個SP也是已婚者，雙方從沒想過會離婚然後跟對方一起。

 

　　「你打算一直瞞住丈夫繼續呢段SP嘅關係？」我問她。

 

　　「我都唔知點做，而家對住老公有一種好自責嘅感覺，覺得對佢唔住，又驚佢會知道。」她開始體會性需要得到填補後，內心卻動盪得比以前更甚；SP舒緩了性需要，卻發現自己心情更加繃緊。

 

　　以婚外途徑處理婚內煩惱，用「我」的方法解決「我們」的問題，她面對的困擾立時變得更加複雜、更加虐心。

 

　　「原本係丈夫喺性生活上迴避你，而家卻變成你唔敢面對佢。」她聽到我這話立即哭起來。原來，人最大的失望，是做了一些連自己也鄙視自己的事。

 

　　「可能唯一嘅好處，係我無以前咁嬲我老公。」她苦笑的說。

 

　　「無咁嬲」，不是對丈夫的憤怒已經平復，而是因為對丈夫不忠而更嬲自己，覺得連嬲他的資格也沒有。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

