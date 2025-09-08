丈夫重覆出軌，還要繼續糾纏下去嗎？愛一個人，先要學懂保護自己的底線

深厚的愛著對方與無限的折磨自己，有時只是一線之差。

「佢話對我仲有感情，咁我係未應該再畀多次機會佢？但我啲好朋友叫我要諗清楚，話咁嘅男人係咪仲值得信、要得落！」

她的兩個閨蜜先後向她作出同樣忠告，是因為他丈夫早有前科。半年前，她發現丈夫與一位女同事有婚外情後，丈夫對她說：「我對你仲有感情，希望你可以畀次機會我，我會同個女人分手。」

基對對他的愛，以及丈夫承諾跟第三者分手，她選擇原諒他，希望可以重建雙方關係。豈料婚姻感情尚未修復，丈夫與那位女同事已經「翻撻」。

除了再對她說「我對你仲有感情」，丈夫這次還多了一句：「我希望你畀啲時間我，等我慢慢settle我同個女同事嘅關係。」

「咁我應唔應該畀啲時間等佢settle同個女人嘅關係？」她繼續說：「因為我仍然好愛佢，放唔低，更加唔想畀個女人搶走佢。」

丈夫這次沒有承諾結束婚外情，卻提出給他時間處理婚外情的關係；他要處理甚麼？他重視的是甚麼？他優先考慮的是婚姻、第三者，抑或還有其他？

她的反應，令我覺得她真的很愛丈夫，即使受傷仍然努力挽救婚姻，甚至責怪自己是否不夠好所以丈夫出軌。她將責任和錯誤都扛在自己身上，會否不知不覺將自尊蠶食？當自尊殆盡，又豈能期望丈夫對她尊重？

「我覺得婚姻關係要有專一、尊重同關愛，感情關係先可以健康維持，你覺得呢三個元素喺你嘅婚姻裏面，情況係點？」我問她。

「我好清楚我有，但係佢……我唔敢講佢有無？」她說。

「當你丈夫對婚姻嘅想法同立場唔清楚，亦無作出任何具體承諾，你點樣避免跌入無了期嘅希望、無限期嘅情緒折磨？」我再問她。

懂得愛，不等於要堅持執著不放手而將自己放置於無盡等待，而是當對方不再尊重你時，你仍然懂得善待自己。

愛一個人的同時，更要學懂得有底線的保護自己，還要弄清我想愛的那一位，是個怎樣的人？